La Lotería Nacional reparte suerte en Tenerife

Lotería Nacional ha vuelto a repartir suerte este sábado, 27 de septiembre, en Tenerife. En concreto, hasta la isla 'viajó' un segundo premio, valorado en 12.012 euros.

En concreto, el sorteo ha dejado en las ciudades de Ávila y Burgos parte de un primer premio, que ha recaído en el número 03.740 y ha repartido un total de 600.000 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La Administración número 3 de Ávila, ubicada en la calle San Millán, 2, y el Despacho Receptor 18.150 de Burgos, situado en la calle Derechos Humanos, 42, han vendido billetes con la cifra agraciada, que también ha sido consignada en las provincias de Álava, Asturias, Barcelona, Badajoz, A Coruña, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla y Toledo.

Segundo premio

Por otro lado, el número agraciado con el segundo premio, de 120.000 euros al número, ha sido el 28.486, que ha sido consignado en Jaén, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.

En Tenerife, este premió se vendió en la administración de la Avenida Trinidad, 30, en el municipio de La Laguna.