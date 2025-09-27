La jueza de menores Reyes Martel recibe el reconocimiento STAR 2025 del Festival Encuentros en el Mar

La vigesimoprimera edición del Festival Encuentros en el Mar: Transculturalidades ha otorgado su reconocimiento STAR a la jueza de menores Reyes Martel, por su compromiso con la transformación social a través de la educación, la justicia y la cultura, con la asociación Up2You Project. Martel fundó esta entidad que trabaja por la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad, en especial quienes han sido declarados en desamparo, cumplen medidas judiciales o están en riesgo de exclusión.

“Hay que conseguir llenar las actividades culturales”, dijo Reyes Martel, “pero para ello no debemos poner solo la mirada en los jóvenes, sino en los adultos porque son éstos quienes pueden influir en ellos”. La jueza explicó las acciones que desarrollan desde Up2You e invitó a los asistentes a sumarse en una nueva expedición al Camino de los Valores, en el Camino de Santiago.

La homenajeada agradeció la concesión de este galardón y mostró su compromiso de implicar la asociación Up2You con las actividades futuras del Festival ya que, dijo, “la cultura es fundamental para el desarrollo y apoyo de la juventud y por eso hay que apoyar las iniciativas como este Festival en el que se destaca la trasnculturalidad, es decir las diferentes manifestaciones y propuestas culturales”.

La entrega tuvo lugar tras la proyección del documental La Estrella Azul, este jueves 25, en TEA Tenerife Espacio de las Artes. Tras la proyección de La estrella Azul tuvo lugar un debate con Víctor Calero, uno de los asistentes de guion de la película premiada con dos premios Goya (Mejor actor revelación y Mejor director Novel). Y en este momento se produjo una situación inesperada. Entre el público se encontraba Demi Carabajal, el multiinstrumentista santiagueño que es uno de los protagonistas del film, que se halla de gira por Europa. Carabajal participó unos minutos en el debate recordando al protagonista de la película y su trabajo en ella.

El Premio STAR del Festival Encuentros en el Mar lo reciben figuras o colectivos cuyo trabajo impulsan las transculturalidades, la diversidad y la inclusión social, y consiste en una obra de bronce alusiva a una estrella de mar, realizada por Esculturas Bronzo. El reconocimiento destaca a esa “constelación de estrellas” que fomentan valores que iluminan el camino hacia una sociedad más justa, inclusiva y consciente. Hasta el momento, el Festival Encuentros en el MAR ha otorgado el reconocimiento STAR a Braulio y Lolo Marrero, Didí Escobart, Tomás Galván y, este 2025, a Reyes Martel.

La vigesimoprimera edición de Encuentros en el Mar: Transculturalidades, producido por Cauproges, ha contado con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de sus empresas públicas Promotur Turismo Islas Canarias e Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Cabildo de Tenerife, Cabildo de La Gomera, Ayuntamiento de Vallehermoso, así como con la colaboración de TEA Tenerife Espacio de las Artes.

UP2U Project

Esta asociación sigue un enfoque integral, que combina educación, deporte, formación profesional y voluntariado para la transformación personal y social. Entre sus proyectos destaca El Camino de los Valores, una peregrinación por el Camino de Santiago, que promueve el esfuerzo, la convivencia y la superaciónn entre jóvenes canarios y de otros lugares del territorio nacional.

UP2U Project es un espacio de encuentro entre profesionales del ámbito jurídico, educativo, comunicativo y social, con instituciones públicas, empresariales y fundaciones. Además, fomenta el voluntariado y canaliza la responsabilidad social corporativa como vía directa de solidaridad. Más de dos mil jóvenes se han beneficiado de esta iniciativa, que ya es un referente nacional en la reinserción de menores.