Juan Luis Lorenzo Bragado volverá a optar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
El magistrado vitorino cumple cinco años en el cargo que asume desde 2021 y volverá a someterse a votación ante el CGPJ
Benyara Machinea
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, anunció ayer en declaraciones a los medios que optará a la reelección el próximo año cuando se caduque su mandato. El magistrado vitorino cumple un lustro al frente de la judicatura canaria, cargo que asume desde 2021 y en el que sustituyó a Antonio Doreste Armas.
Bragado fue elegido en una segunda votación gracias al respaldo de 13 de los 21 miembros del pleno del Consejo General del Poder Judicial. Fue necesario repetir el proceso ya que en la primera ocasión, en 2019, ninguno de los candidatos que optaban al puesto lograron obtener la mayoría requerida en las cutro votaciones realizadas.
Cuál es la trayectoria de Juan Luis Lorenzo Bragado
Cuenta con experiencia profesional como titular del Registro Civil exclusivo número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Ingresó en la carrera judicial en 1989 y empezó prestando servicio en los juzgados de Puebla de Sanabria, Vitoria-Gasteiz, Palencia y Santa Cruz de Tenerife.
Asumió los distintos destinos hasta que, en enero de 2009, quedó adscrito como magistrado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En mayo se incorporó al Registro Civil y a partir de 2015 ha sido nombrado magistrado de refuerzo en comisión de servicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Suscríbete para seguir leyendo
- La mochila que todos deben tener en Tenerife
- Muere la escritora y expolítica canaria Dulce Xerach
- Un funcionario de la Agencia Tributaria en Tenerife acepta dos meses de cárcel por intentar destruir expedientes
- Santa Cruz de Tenerife convoca oposiciones para 28 plazas de diferentes puestos
- Detenidos al menos otros dos jóvenes de la banda de Añaza relacionados con el asesinato de Alberto en Tenerife
- El kéfir es el yogur más saludable: la ciencia confirma que tiene muchos beneficios para la salud
- Estos son los supermercados más baratos de Canarias en 2025: puedes ahorrar más de 1.100 euros por comprar en ellos
- Un coche se empotra contra una terraza en Santa Úrsula y arrolla a varias personas