Ecca.edu inaugura el curso académico 2025-2026

Ecca.edu celebró ayer el Acto de Apertura de su nuevo curso académico 2025-2026 en el Aula Cultural de su sede central, situada en Gran Canaria. El evento congregó a autoridades, alianzas estratégicas, alumnado y profesorado, con la participación del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Hipólito Suárez, del representante de la Compañía de Jesús, Sergio García SJ, y del director general de ecca.edu, José María Segura SJ.

El acto comenzó con un minuto de silencio en denuncia a la masacre que está sufriendo el pueblo palestino, tras el cual el secretario general de Cáritas Marruecos, Alvar Sánchez, leyó el comunicado de condena del Sector Social de la Compañía de Jesús, al que ecca.edu se suma. Después, la directora gerente de la entidad, Gorety Almeida, compartió los resultados obtenidos del curso pasado y trazó las lÍneas de trabajo para este curso.

Este año la lección inaugural fue ofrecida por Pedro Martínez, director del Máster de Gestión de Talento de la Advantere Business School, titulada El poder transformador de la educación, donde el ponente destacó la educación como un derecho humano fundamental y una herramienta clave para la construcción de sociedades más justas y resilientes.

En su intervención, Poli Suárez aseveró que ecca «es una institución que ha sido y es todo en Canarias. Ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas herramientas, por eso es importante que desde la Consejería de Educación sigamos apostando por la colaboración que tenemos con ecca durante muchos años». Además, el consejero reafirmó su compromiso con la institución, destacando el apoyo «impoluto e intacto» de la Consejería y que «sigue fortaleciendo lazos para que ecca siga llegando allí donde la Consejería le cuesta llegar».