Una borrasca extratropical dejará lluvias muy fuertes este domingo: ¿afectará a Canarias?

Una borrasca extratropical recorrerá el suroeste peninsular y dejará lluvias muy fuertes y acumulados significativos en Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Andalucía, sin descartar Extremadura, según las previsiones para este domingo, de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el este peninsular las lluvias irán con tormenta y podrán alcanzar intensidades localmente muy fuertes. Se registrarán descensos notables de las temperaturas máximas en interiores de la vertiente atlántica sur.

El exhuracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical, recorrerá el suroeste peninsular y predominarán cielos nubosos o cubiertos en la península y precipitaciones avanzando de oeste a este y afectando a la mayor parte del territorio siendo poco probables en el extremo sureste y en el centro norte peninsular.

Serán más abundantes en la vertiente atlántica sur, así como a últimas horas en el nordeste e interior este peninsular, siendo probables intensidades fuertes con acumulados significativos en regiones de Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Andalucía, sin descartarse en Extremadura.

Nubes y lluvias en Canarias

En el este peninsular irán con tormenta y localmente con granizo, pudiendo alcanzar intensidades muy fuertes. Intervalos nubosos en Baleares con posibilidad de algún chubasco en el norte, y en Canarias cielos nubosos en los nortes con probables precipitaciones débiles y poco nuboso en el resto.

Probables bancos de niebla matinales dispersos en Andalucía occidental y en los extremos nordeste y noroeste peninsulares.

Temperaturas máximas en aumento en las islas, sudoeste de Galicia y noroeste de Castilla y León, con descensos en el resto de la vertiente atlántica, notables en interiores de su mitad sur, área cantábrica, alto Ebro e interiores del extremo este peninsular.

Una jornada de lluvias en Canarias. / .

Mínimas en aumento casi generalizado, más acusado en interiores del cuadrante nordeste. Pocos cambios en el resto.

Viento

Soplarán vientos moderados del nordeste en Canarias, Galicia, Cantábrico y litoral Catalán, de poniente en el Estrecho y Alborán, y del sur y suroeste en Extremadura, Andalucía occidental y litorales del sureste. Se esperan intervalos de fuertes en las costas atlánticas gallegas, golfo de Cádiz y litorales sureste, donde son posibles las rachas muy fuertes.

Vientos flojos en el resto, predominando las componentes norte y este en la mitad norte peninsular y Levante, y la sur en la mitad sur y Baleares, donde serán de flojos a moderados.