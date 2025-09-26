Rut Gutiérrez, abogada canaria: "Casarse o registrarse como pareja de hecho en Canarias no es lo mismo"
La letrada explica las diferencias que existen entre matrimonio y pareja de hecho en Canarias
Una de las preguntas más comunes entre los jóvenes hoy en día es "¿Te quieres casar?", algo que hace unos años parecía impensable replantearse. Los tiempos han cambiado y la sociedad avanza, es por ello que lo que antes se consideraba `normal´ ahora ya no lo es.
Matrimonio en Canarias
El último año analizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es 2023, y refleja que Canarias es la comunidad autónoma donde más tarde se pasa por el altar.
De promedio, los hombres suelen casarse entre los 41 y 42 años, mientras que las mujeres lo hacen en torno a los 38 o 39 años.
Diferencias entre casarse y ser pareja de hecho
En Canarias, muchas personas piensan que casarse e inscribirse como pareja de hecho es lo mismo, pero la realidad es diferente.
Una pareja de hecho es la unión estable, libe y pública de dos personas, sin importar el sexo, que mantienen una relación afectiva. En cambio, casarse significa contraer una unión matrimonial, que lleva a unirse legalmente a otra persona.
En la Comunidad Autónoma de Canarias, las parejas de hecho están reguladas por la Ley 5/2003, modificada posteriormente por la Ley 4/2012 de medidas administrativas y fiscales.
Principales diferencias:
- Herencias: si estás casado y uno de los dos cónyuges fallece, el otro hereda por ley. En el caso de las parejas de hecho, solo existe este derecho si se ha hecho testamento y se ha especificado.
- Declaración de la renta: los matrimonios pueden tributar conjuntamente y beneficiarse de las ventajas fiscales, mientras que las parejas de hecho no tienen esa opción.
- Bienes: en un matrimonio bajo régimen de gananciales, tanto los bienes como las deudas son compartidos. En separación de bienes, cada uno conserva lo suyo. En una pareja de hecho, cada miembro mantiene lo suyo y únicamente se comparte el pacto notarial.
La abogada advierte que "te puede costar muy caro" no conocer estos puntos clave.
- La mochila que todos deben tener en Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife convoca oposiciones para 28 plazas de diferentes puestos
- Detenidos al menos otros dos jóvenes de la banda de Añaza relacionados con el asesinato de Alberto en Tenerife
- El kéfir es el yogur más saludable: la ciencia confirma que tiene muchos beneficios para la salud
- Estos son los supermercados más baratos de Canarias en 2025: puedes ahorrar más de 1.100 euros por comprar en ellos
- Muere la escritora y expolítica canaria Dulce Xerach
- Un funcionario de la Agencia Tributaria en Tenerife acepta dos meses de cárcel por intentar destruir expedientes
- Violencia machista: Detenido por intentar matar a puñaladas a su pareja en Tenerife