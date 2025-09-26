Rut Gutiérrez, abogada canaria: "Casarse o registrarse como pareja de hecho en Canarias no es lo mismo"

Una de las preguntas más comunes entre los jóvenes hoy en día es "¿Te quieres casar?", algo que hace unos años parecía impensable replantearse. Los tiempos han cambiado y la sociedad avanza, es por ello que lo que antes se consideraba `normal´ ahora ya no lo es.

Matrimonio en Canarias

El último año analizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es 2023, y refleja que Canarias es la comunidad autónoma donde más tarde se pasa por el altar.

De promedio, los hombres suelen casarse entre los 41 y 42 años, mientras que las mujeres lo hacen en torno a los 38 o 39 años.

Edad Media al Matrimonio por comunidad autónoma, según sexo y nacionalidad / INE

Diferencias entre casarse y ser pareja de hecho

En Canarias, muchas personas piensan que casarse e inscribirse como pareja de hecho es lo mismo, pero la realidad es diferente.

Una pareja de hecho es la unión estable, libe y pública de dos personas, sin importar el sexo, que mantienen una relación afectiva. En cambio, casarse significa contraer una unión matrimonial, que lleva a unirse legalmente a otra persona.

En la Comunidad Autónoma de Canarias, las parejas de hecho están reguladas por la Ley 5/2003, modificada posteriormente por la Ley 4/2012 de medidas administrativas y fiscales.

Principales diferencias:

Herencias: si estás casado y uno de los dos cónyuges fallece, el otro hereda por ley. En el caso de las parejas de hecho, solo existe este derecho si se ha hecho testamento y se ha especificado.

si estás casado y uno de los dos cónyuges fallece, el otro hereda por ley. En el caso de las parejas de hecho, solo existe este derecho si se ha hecho testamento y se ha especificado. Declaración de la renta: los matrimonios pueden tributar conjuntamente y beneficiarse de las ventajas fiscale s, mientras que las parejas de hecho no tienen esa opción.

los pueden y beneficiarse de las s, mientras que las parejas de hecho no tienen esa opción. Bienes: en un matrimonio bajo régimen de gananciales, tanto los bienes como las deudas son compartidos. En separación de bienes, cada uno conserva lo suyo. En una pareja de hecho, cada miembro mantiene lo suyo y únicamente se comparte el pacto notarial.

La abogada advierte que "te puede costar muy caro" no conocer estos puntos clave.