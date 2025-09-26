Ingresa en prisión el detenido por apuñalar de gravedad a su novia en Tenerife
La autoridad judicial investiga al joven por un delito de homicidio en grado de tentativa
El joven detenido en la tarde del pasado miércoles por intentar matar a su novia en una vivienda en el sur de Tenerife ingresó en prisión provisional este viernes.
El arrestado, identificado como Andrés, de 26 años de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona.
La autoridad judicial le atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa, según los datos ofrecidos por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El ahora acusado presuntamente apuñaló de gravedad a su pareja sentimental, de 25 años de edad, en el cuello, la nuca, la cara y codo. Además, le provocó cortes en ambas manos.
Los hechos ocurrieron en el interior de una vivienda situada en el barrio de La Jaca, en la zona costera del municipio de Arico.
La agresión machista se produjo en la demarcación del partido judicial de Granadilla de Abona. Sin embargo, cabe recordar que los asuntos de violencia sobre la mujer están comarcalizados; es decir que todos los asuntos de estas características que ocurren entre Santiago del Teide y Arico deben ser asumidos por el Juzgado de Arona especializado en la materia.
