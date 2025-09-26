El Claustro de la ULL rechaza el "genocidio" en Gaza

El Claustro de la Universidad de La Laguna (ULL) ha aprobado este viernes un pronunciamiento institucional en contra del "genocidio" de Gaza.

El máximo órgano de representación de la comunidad universitaria se une así a las voces que reclaman la defensa de la paz, del diálogo y de los derechos humanos.

Este texto fue aprobado por 57 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, recoge una nota de la ULL.

Violencia extrema

El documento apunta que la institución denuncia la violencia extrema "que padece la población civil en los territorios palestinos, que supera ya los límites de un conflicto y deviene en una situación de violencia estructural que niega la dignidad humana y perpetúa la política militar del terror, la hambruna y la muerte de la población palestina".

El órgano colegiado añade que los propios estatutos de la Universidad de La Laguna "establecen que son funciones esenciales de la universidad, entre otras, el fomento de los derechos humanos, la solidaridad y la paz y, por ello, comprometen a mirar la realidad desde el lado de quienes sufren la injusticia, desde el lado de las víctimas".

Ante estos crímenes de lesa humanidad, el Claustro de la Universidad de La Laguna "apela urgentemente" --señala el texto-- "a los gobiernos nacionales y a la Unión Europea a que se tomen medidas efectivas para exigir a las autoridades israelíes el respeto al derecho internacional, el cese de la violencia en Gaza y el fin de la ocupación de los territorios palestinos".