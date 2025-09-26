Tiempo en Canarias para este sábado: cielos poco nubosos y temperaturas con pocos cambios

Canarias empieza el fin de semana con cielos poco nubosos y temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, para este sábado, 27 de septiembre, se espera que las mínimas alcancen los 15ºC en El Hierro, mientras que las máximas llegarán a los 28ºC en Lanzarote.

En el mar habrá este o noreste 2 a 4, arreciando a noreste 3 a 5. Marejadilla, aumentando a marejada. En la costa oeste, variable 1 a 3 y rizada.

Previsión del tiempo para este sábado:

Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en la vertiente norte y zonas del suroeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en el litoral este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 27

LA GOMERA

Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en la vertiente norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22 27

Cielos nubosos. Imagen de archivo / EUROPA PRESS

LA PALMA

Cielos poco nubosos, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en el noreste. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litorales noroeste y sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 27

EL HIERRO

Cielos poco nubosos, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas, en la vertiente norte. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 15 22

LANZAROTE

Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 21 28

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 26

GRAN CANARIA

Cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja durante las horas nocturnas en la vertiente norte. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litorales del sureste y oeste durante las horas centrales, cuando no se descarta alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 26