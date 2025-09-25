Molefy Pharma, la spin-off de ARQUIMEA en Tenerife

Molefy Pharma, spin-off biotecnológica fundada en 2024, nace con la misión de transformar el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas a través de terapias innovadoras capaces no solo de ralentizar, sino de revertir la progresión de estas patologías. Su propósito es claro: ofrecer una nueva esperanza real y tangible a los pacientes y sus familias, marcando un antes y un después en la investigación biomédica.

La compañía es fruto de la colaboración estratégica entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), máxima institución pública de investigación en España, y ARQUIMEA, grupo tecnológico multisectorial con amplia trayectoria en innovación. Constituida como spin-off de ARQUIMEA, Molefy Pharma canaliza su conocimiento científico y su capacidad tecnológica hacia el ámbito de la salud, con el respaldo de dos referentes en investigación aplicada y transferencia de tecnología.

Instalada en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), Molefy Pharma se beneficia de un ecosistema innovador que impulsa la creación y consolidación de proyectos de base científica. Su ubicación en el PCTT refuerza el compromiso de la compañía con la colaboración público-privada y con la generación de oportunidades de alto valor añadido en Canarias, contribuyendo además al desarrollo de un polo de referencia en biotecnología y salud.

“Molefy Pharma nace con la visión de transformar el futuro de la salud. Nuestro objetivo es revolucionar el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas mediante terapias que desafíen lo establecido y ofrezcan una alternativa real a millones de personas en el mundo”, destaca Tania Ortuño, responsable de operaciones de la compañía.

Con un equipo multidisciplinar altamente cualificado, Molefy Pharma apuesta por un modelo de investigación traslacional, en el que los avances científicos se transformen en terapias efectivas y accesibles para los pacientes. Su estrategia se centra en el desarrollo de fármacos de nueva generación que actúen directamente sobre los mecanismos biológicos de las enfermedades neurodegenerativas, uno de los grandes retos médicos y sociales de este siglo.

La compañía representa una muestra de cómo la ciencia y la innovación tecnológica, cuando se combinan con visión empresarial y apoyo institucional, pueden dar lugar a soluciones disruptivas con impacto global.