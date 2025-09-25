El Médano, la playa urbana más famosa... pero no de Tenerife

Si te digo “El Médano”, ¿en qué piensas primero? En el plan de toooda la vida: arena infinita, ambiente surfero, chiringuitos, tablas cruzando la orilla y esa mezcla de brisa y sol que invita a quedarse hasta el atardecer. Para muchos tinerfeños, ir al Médano suena a ritual de fin de semana, a paseo y a baño cuando el viento da tregua.

Pero hoy no hablamos del de Granadilla de Abona sino de Cabo San Lucas, en Baja California Sur (México).

Es la playa urbana por excelencia de Los Cabos: amplia, con aguas generalmente aptas para el baño, puestos de actividades y una hilera continua de bares, hoteles y restaurantes, a un paso de la Marina y con vistas al icónico Arco de Cabo San Lucas en el extremo de la bahía. Por eso se considera una de las playas más populares de todo Los Cabos.

Dos “Médanos”, dos formas de vivir el mar… y un mismo nombre que, por un momento, nos hizo pensar en casa.

Playa el Médano en Cabo San Lucas, Baja California Sur (México). / TripAdvisor

Qué hace especial a El Médano

A diferencia de muchas del corredor, donde el oleaje y las corrientes complican el baño, aquí normalmente se puede nadar con seguridad y la señalización por banderas lo indica a diario.

A pie de arena se contratan actividades como kayak, paddle, motos de agua, snorkel y parasailing, además de salidas en lancha hacia el Arco y la cercana Lover’s Beach.

Desde temprano hay movimiento (partidos de vóley, terrazas abiertas, gente caminando) y al atardecer el paseo se anima con restaurantes y bares frente a la bahía.

Algunos tramos han obtenido en distintas temporadas la distinción Bandera Azul, señal de buenos estándares ambientales y de servicios. Para convivir con todo ese uso, las autoridades delimitan zonas de baño y de motos de agua, especialmente en temporada alta, así que conviene atender a la señalética del día.

Parecidos razonables

El nombre crea comparaciones inevitables con El Médano de Tenerife, un núcleo costero con una playa amplia, vientos constantes y la silueta de la Montaña Roja, espacio natural protegido.

En Cabo San Lucas, El Médano funciona como la gran playa urbana: normalmente se puede nadar con seguridad y el plan gira en torno al ocio playero (paddle, kayak, snorkel o parasailing) a pie de arena.

En Tenerife, El Médano tiene otra personalidad: es la capital del viento y su identidad está marcada por el windsurf y el kitesurf.

En cuanto a Bandera Azul, en Cabo San Lucas la distinción se ha otorgado a tramos concretos de El Médano en distintas temporadas, mientras que en Tenerife la playa principal de El Médano cuenta con Bandera Azul.

Consejos prácticos para disfrutar El Médano (Cabo)

Mira las banderas. Verde indica condiciones favorables; rojo o negro, prohibición. En días de oleaje o viento, respeta las zonas delimitadas. Elige tu plan. Si buscas baño y relax, quédate en la franja central; si quieres acción, contrata kayak o paddle, o una lancha al Arco en los puestos autorizados de la playa. Atento a las normas en temporada alta. Suelen ajustarse las reglas de motos de agua y áreas de baño para mejorar la convivencia. Si comparas con Tenerife… Ten en mente que en Canarias el “plan El Médano” es viento y tablas; para nadar con calma en Los Cabos, El Médano (Cabo) es la apuesta más segura y céntrica.

Dos “Médanos”, dos maneras distintas de vivir el mar.