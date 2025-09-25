Grandes marcas canarias y nacionales se suman a ExpoDeca 2025 para impulsar el deporte, la salud y la inclusión

ExpoDeca 2025, la feria de la actividad física y el deporte, contará un año más con el respaldo de destacadas marcas de Canarias y nacionales, que apuestan por promover hábitos de vida saludable, la inclusión y el fortalecimiento de la identidad deportiva del archipiélago.

Entre las marcas principales se encuentra la Fundación DISA, que patrocina el área de conferencias del evento. Su directora, Sara Mateos, asegura que en la Fundación promueven la actividad física y sus valores desde edades tempranas, apostando por un deporte inclusivo y accesible para todas las personas: “Por eso participamos en ExpoDeca 2025, un espacio clave para descubrir todo lo que Canarias ofrece en el ámbito deportivo, en un entorno activo, educativo y lleno de experiencias”. Además, Mateos adelantó que la Fundación presentará dos proyectos especiales: uno orientado a fomentar el buen ambiente en las gradas y otro para visibilizar el deporte inclusivo desde la infancia. Asimismo, se impartirán sesiones formativas alineadas con el compromiso de la entidad de ofrecer contenidos útiles y de calidad.

Por su parte, la aerolínea Binter renueva su compromiso con la cita. “Estamos encantados de ser patrocinadores, un año más, de una feria como ExpoDeca, que se ha consolidado como un espacio de referencia para promover la importancia de la actividad física como motor de salud y de bienestar de la ciudadanía. Para Binter supone una oportunidad de poner en valor el compromiso histórico que mantenemos con el deporte en Canarias, impulsando proyectos como la Binter NightRun, el mayor circuito de carreras nocturnas de España, a través de carreras solidarias, inclusivas y sostenibles que favorecen una amplia participación”, afirma el director comercial, de marketing y comunicación de la aerolínea, Miguel Ángel Suárez.

En este sentido, añade que “nuestra presencia en ExpoDeca reafirma, además, nuestra responsabilidad social y deportiva con los equipos federados canarios, a los que facilitamos el desplazamiento entre islas y con el resto de España”.

Otra de las marcas patrocinadoras de ExpoDeca 2025 es Powerade, la bebida deportiva de Coca-Cola, que refuerza su compromiso con el rendimiento y el bienestar al participar en la feria en una alianza estratégica que comparte valores de energía, ciencia e inclusión. La marca aporta su experiencia en hidratación deportiva para acompañar a los asistentes en un evento que celebra la resistencia, el aprendizaje técnico y la participación de toda la comunidad.

Por último, el Grupo Ybarra se suma como colaborador oficial de la zona de juegos y deportes tradicionales. La compañía refuerza así su apoyo a la lucha canaria, patrocinando a los equipos Club de Lucha Gáldar Ybarra y Club de Lucha El Rosario Valle de Guerra Ybarra, además de esponsorizar el bote de vela latina Villa de Agüimes.

El delegado de Grupo Ybarra en Canarias, Agustín Arocha, señala que ExpoDeca dulcifica ese sentimiento de soledad y abandono que en ocasiones siente el deportista. “Para Ybarra es un honor devolver a la sociedad canaria el apoyo que nos ha brindado durante más de 75 años, respaldando sus tradiciones deportivas y culturales”, asegura Arocha. Con esta colaboración, Ybarra reafirma su compromiso con el patrimonio cultural y deportivo del archipiélago, contribuyendo a preservar y difundir las disciplinas autóctonas.