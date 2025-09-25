Ni el de San Miguel ni la Torre del Conde: este es el castillo más antiguo de Canarias

En Canarias, las fortalezas nacieron mirando al mar y aprendieron, pronto, a leer el horizonte. No eran palacios: eran herramientas para resistir incursiones, avisar a las villas y proteger a la gente cuando la costa ardía.

En ese mapa defensivo, hay una silueta que manda desde la altura: el Castillo de Santa Bárbara (o de Guanapay), levantado sobre el borde de un volcán, a un paso de Teguise, la vieja capital de Lanzarote.

Hay que puntualizar que el Gobierno de Canarias lo nombra como el primer castillo del Archipiélago, pero todo depende de lo que consideremos como castillo, ya que como fortificación la Torre del Conde de La Gomera puede considerarse anterior (1447–1450) pero nunca ha sido un castillo como si terminó siendo el de Santa Bárbara, que nació como torre de vigilancia en el siglo XV y fue convertido en castillo en la segunda mitad del XVI.

De torre a castillo

La historia arranca a comienzos del siglo XV. El señor de la isla, Sancho de Herrera, ordena levantar una torre rectangular en la cumbre del volcán Guanapay. Es una atalaya pura: desde allí se dominan ambas costas y cualquier vela sospechosa se ve con tiempo. La misión es sencilla y urgente: vigilar y dar la voz de alarma para que Teguise pueda cerrarse y resistir.

Con el aumento del corso atlántico, la torre se queda corta. Entre 1571 y 1576, el capitán Gaspar de Salcedo impulsa su transformación: se añaden cúbelos/torretas y se envuelve el conjunto con muralla de planta romboidal.

La atalaya se convierte en pequeño castillo de refugio, con estancias básicas y aljibe.

En 1586, el golpe del corsario Morato Arráez evidencia la necesidad de reforzar. El ingeniero Leonardo Torriani inspecciona en 1591 y orienta su modernización “a la italiana”.

En 1596 culminan las obras que fijan la imagen que hoy reconocemos: recinto compacto, adaptado al terreno volcánico, concebido para vigilar, aguantar y ganar tiempo.

Declive y rescate

Con el paso de los siglos, el protagonismo se desplaza hacia Arrecife y sus defensas costeras. El castillo interior pierde peso estratégico, se usa cada vez menos y, ya en el XIX, llega a quedar abandonado (hasta palomar ocasional). La piedra resiste, pero su función militar es nula.

El siglo XX trae la restauración y, con ella, un nuevo sentido: contar. El recinto se musealiza y durante años alberga el Museo de la Piratería; hoy reabre con foco en la historia de Teguise, manteniendo tono divulgativo y lectura fácil del lugar.

Qué lo hace único

Lo singular del castillo empieza por su emplazamiento, literalmente en el borde de un cráter, desde donde domina el paisaje y se entiende su función defensiva. A ello se suma su planta romboidal, que abraza la torre primitiva y resuelve los ángulos con torretas para reforzar la defensa.

Y, sobre todo, su carácter: pensado más como refugio que como batería pesada, es un ejemplo de arquitectura al servicio del relieve, adaptada al terreno volcánico para vigilar, resistir y ganar tiempo.

Santa Bárbara resume como pocos el modelo canario de castillo-refugio en altura. Nació como vigía, maduró como fortaleza y hoy funciona como aula abierta: desde sus muros, geografía e historia se dan la mano y cuentan cómo se defendía una isla en medio del océano.