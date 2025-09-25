Ni Alteza ni Hiperdino: este es el supermercado más barato de Canarias

Cada mes, cuando la compra entra por la puerta, también lo hace una cifra que no se olvida: el total del ticket.

En Canarias, esa cifra cambia según la isla y, sobre todo, según dónde se pase por caja. El último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) rompe un tópico muy asentado: ni Mercadona ni Carrefour encabezan el ahorro en el Archipiélago. En 2025, el mapa del precio más bajo es otro.

Tenerife, más barato

Primero, Tenerife. Allí, la brújula del consumidor apunta a Alcampo. El estudio sitúa a los hipermercados de Las Chumberas (La Laguna) y La Villa (TF-5, salida 36) como los lugares donde la cesta sale más barata. La referencia es concreta: 194,66 euros al mes para un hogar medio.

A partir de esa base se entienden las diferencias. Si el mismo carro se empuja por los pasillos de Hiperdino, el gasto sube a 197,10 euros mensuales; son 29,28 euros más al año. En Carrefour, el ticket asciende a 197,84; 38,16 euros de diferencia anual.

La brecha más visible aparece con Mercadona, donde la cuenta llega a 200,14 euros al mes, el equivalente a 65,76 euros más al año frente a Alcampo. Aldi también queda por encima de la referencia, con un sobrecoste anual estimado de 61,80 euros. Son céntimos que, repetidos doce veces, terminan escribiendo una línea distinta en el presupuesto familiar.

Imagen de archivo en un supermercado. / Jose Carlos Guerra

Gran Canaria

Después, Gran Canaria. Allí el liderazgo cambia de camiseta: Lidl es la cadena más barata con 199,14 euros al mes. Por detrás se coloca Alcampo Telde, que supone 52,44 euros más al año; unos 4,37 euros cada mes. Y cuando la comparación es con Hiperdino, la diferencia se ensancha: entre 206,38 y 209,38 euros mensuales, lo que equivale a pagar entre 86,88 y 122,88 euros más al año respecto a Lidl.

En esta isla, elegir bien el supermercado tiene un impacto doble que en Tenerife.

Miradas en paralelo, las cifras dejan un dibujo claro. La compra mínima sale algo más barata en Tenerife (194,66 euros) que en Gran Canaria (199,14), y el supermercado que se lleva el gato al agua como el más barato es el Alcampo de Las Chumberas.

Sin embargo, la “brecha” entre cadenas es mayor en Gran Canaria: moverse de una a otra puede traducirse en hasta 122,88 euros de ahorro anual, frente a los 65 euros que, como máximo, se consiguen en Tenerife.

No se trata de pequeñas anécdotas: son decisiones repetidas todas las semanas que, al final del año, financian un recibo, un libro de texto o una revisión del coche.

¿Por qué ocurre?

La respuesta no cabe en una sola etiqueta. La competencia presiona: Tenerife cuenta con dos hipermercados Alcampo, y esa rivalidad empuja precios a la baja; Gran Canaria sólo tiene uno, lo que reduce la tensión competitiva.

La logística también pesa: transportar, almacenar y distribuir no cuesta lo mismo en todas las rutas ni con todas las redes internas. Las estrategias comerciales ajustan tarifas barrio a barrio según el poder adquisitivo y la presencia de rivales. Y hay un capítulo decisivo: los productos frescos.

La cesta de la OCU incluye frutas, verduras, carnes y pescados, cuyo precio depende de la producción local, acuerdos con proveedores y momentos de la temporada. Además, los hábitos de consumo de cada isla (el peso que cada familia da a determinados productos) matizan el resultado.

Contexto

Colocado en el contexto nacional, el estudio recuerda de qué hablamos exactamente: 241 productos de alimentación, droguería e higiene, con precios tomados en tiendas físicas y online de todo el país. Alcampo aparece como el más barato en 42 ciudades, y la cadena Dani (sin presencia en Canarias) figura como referencia nacional.

La fotografía de 2025 añade otra capa: los precios de la Cesta OCU han subido un 3%. El empuje llega, sobre todo, de los frescos (+8%); los envasados apenas se mueven (+0,8%), pero el peso de los primeros hace que la subida global se note en el bolsillo. Con este telón de fondo, elegir bien dónde comprar puede suponer 1.132 euros de ahorro medio al año por hogar en España; en grandes ciudades, la distancia entre el supermercado más barato y el más caro supera los 4.000 euros.

Vuelta a Canarias y al día a día: la enseñanza es práctica. En Tenerife, usar Alcampo como “súper base” y aprovechar ofertas puntuales del resto sostiene el precio más bajo. En Gran Canaria, esa posición la ocupa Lidl. Planificar menús según temporada, llevar una lista cerrada y comparar de forma periódica los 15–20 básicos de la despensa ayudan a convertir el informe de la OCU en ahorro real. No hace falta grandes malabarismos: basta con que el carro ruede por el pasillo correcto.

El resumen, en una frase: en 2025, la compra más barata en Canarias no está donde muchos creen. Alcampo marca el suelo de precios en Tenerife; Lidl toma la delantera en Gran Canaria. Y decidir por cuál puerta entrar cada semana es una de esas pequeñas rutinas con un efecto silencioso pero constante en la economía doméstica.