Google Discover estrena función: sigue a EL DÍA y no te pierdas nada de la actualidad de Canarias

Desde este mes, Google Discover permite a los usuarios elegir qué medios de comunicación quieren ver primero en su móvil. De esta forma, podrás asegurarte de que las noticias de EL DÍA aparezcan en tu pantalla de inicio con solo un gesto.

¿Qué es Google Discover?

Se trata del servicio de Google que muestra un feed personalizado con artículos, vídeos y contenidos de interés. Está disponible en cualquier móvil Android (al deslizar la pantalla de inicio hacia la derecha) y en iOS a través de la app de Google.

¿Por qué seguir a EL DÍA?

Seguir el perfil oficial de EL DÍA te garantiza tener acceso directo y prioritario a la información más cercana: la actualidad de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y el resto del Archipiélago, además de análisis, reportajes y noticias de última hora. Así, no dependerás de los algoritmos para mantenerte informado de lo que pasa en tu entorno más inmediato y podrás leer las historias locales contadas por periodistas canarios.

En un contexto de sobrecarga informativa, esta función ayuda a filtrar el ruido y a centrarse en un medio de confianza que ofrece cercanía, rigor y calidad periodística.

Pasos para seguir a EL DÍA

Abre la app de Google en tu móvil. Inicia sesión con tu cuenta de Google. En el buscador, escribe “EL DÍA”. Pulsa en el perfil oficial del periódico o accede directamente a este enlace: 👉 Seguir a EL DÍA en Google. Haz clic en el botón “Seguir” (lo encontrarás en la parte superior derecha)

¡Listo! A partir de ese momento, las noticias de EL DÍA tendrán prioridad en tu feed de Discover. Así podrás mantenerte informado de la actualidad canaria en tiempo real.