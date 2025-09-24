La frontera legal de la salud mental: un espacio para reflexionar sobre el papel de los juristas y sanitarios canarios

Sanidad y los servicios judiciales deben ir de la mano para garantizar los derechos de pacientes con patologías de salud mental. Esa es la idea con la que arrancaba esta mañana el I Congreso Regional de Salud Mental Canarias, bajo el lema "Tienes derecho a estar bien". Una iniciativa a cargo de la Federación de Salud Mental de Canarias que decidió poner el foco de atención en los derechos del paciente y dotar a los asistentes de herramientas prácticas para defenderlos.

"Nuestra intención es que este primer evento marque el inicio de una ayuda continua para la ciudadanía. En esta ocasión, el objetivo es que predomine el carácter informativo para que todo el mundo pueda conocer esos derechos de salud mental en las Islas", señaló la presidenta de la Federación, María Acosta. Además, confesó que se ha vuelto una necesidad la existencia de una ley en materia de salud mental para coordinar el trabajo multidisciplinar que involucra esta temática y unificar los procedimientos.

Apoyo jurídico

Es una opinión compartida por los dos primeros ponentes del evento, Eduardo Arias y Vania Oliveros, del servicio Jurídico de la federación. "Lo que habría que hacer es una ley enfocada en los derechos humanos. Es decir, cuando hablamos de salud mental está claro que hay un ámbito clínico médico asistencial, pero también debería de ir acompañado de un componente jurídico", contó Oliveros. De no ser así, a su juicio, no se puede preservar con total garantía los derechos de los pacientes, que en muchas ocasiones se sienten desprotegidos por su condición. En este contexto, la respuesta farmacológica suele presentarse a menudo como la única solución, pero la realidad es que cada paciente tiene derecho a decidir sí hacer uso de ella o no por su situación personal.

"Ya hay resoluciones judiciales que parece que van cintando jurisprudencia y esa es la puerta que tiene que abrirse del todo para formalizar una ley", añadió. Para ella, la salud mental debe abordarse de una manera transversal, ya que cada perfil atiende a unas necesidades distintas.

Por su parte, Arias reconoció que era necesario una ley integral para una mayor seguridad jurídica y una aplicación efectiva de los derechos en los juzgados. "Para esto es necesario tener un sistema sanitario coordinado con las propias resoluciones judiciales", pautó. Y aunque la elaboración de una norma jurídica específica para este ámbito es competencia estatal, Arias señaló que ya hay algunos territorios que cuentan con protocolos internos. "Hay comunidades autónomas más avanzadas que otras y es verdad que hay hospitales con planes de actuación en este campo, pero lo ideal sería realizarlo a nivel nacional", apuntó. No obstante, quiso destacar que no se trata de una mala práctica, sino de una mejora. "La cooperación entre el sistema sanitario y el judicial permitiría otorgar a los juzgados una visión más amplia y completa de toda la problemática".

¿Qué derechos tiene el paciente?

Oliveros usó su tiempo para mostrar al público el "kit" básico de los derechos fundamentales. "El objetivo es poder proporcionarles herramientas claras y accesibles para que lo puedan poner en práctica cuando consideren necesario", señaló. Y está disponible en la página web de la Federación. La jurista también expuso que no se puede hablar de la falta de recursos de salud mental sin mencionar antes los derechos humanos, entre los que se encuentran: el acceso a la información, a la autonomía, a la confidencialidad y a reclamar. "En resumen, una persona debe recibir la información sobre su diagnóstico adaptada a sus condiciones, tener la oportunidad de tomar sus propias decisiones respecto a eso y reclamar lo que considere necesario. Todo bajo una confidencialidad", aclaró.

Además, hizo especial hincapié en que esto se puede aplicar a aspectos cotidianos, y no solamente a casos más graves. Por ejemplo, cuando un médico de consulta receta un fármaco y hasta los seis meses no puede derivar al especialista. "En esas situaciones es evidente que existe una falta de recursos, ya que los sanitarios no tienen las herramientas de tiempo para abordar la situación. Sin embargo, ustedes también tienen el derecho de recibir una atención completa", puntualizó. Por este motivo, mencionó que es necesario conocer los derechos antes de suplir las carencias.

Casos prácticos

Arias aprovechó su ponencia para ejemplificar con casos prácticos situaciones donde esos derechos se han visto vulnerados y han permitido moldear la legislación. Por ejemplo, el caso Wintererp. "En 1979, Holanda no respetó el derecho de libertad de un interno al ingresarlo en un hospital psiquiátrico sin demostrar su enajenación mental", expuso. Por otro lado, comentó que hay conceptos jurídicos indeterminados, como trastorno psíquico o razón de urgencia, en la actual legislación. "Estos términos deben ser reinterpretados para afilar aún más la justicia", detalló.

El evento también contó con la colaboración de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Discapacidad. Su directora, Dulce Gutiérrez, aprovechó para recordar que este tipo de eventos son los que permiten que la salud mental alcance repercusión mediática. "Hemos mejorado mucho en la concienciación sobre esta problemática, pero aún hace falta más espacios de este tipo", señaló. Asimismo, explicó que la escucha activa es una herramienta fundamental para el diseño de políticas: "Es lo que genera ese motor de cambio y nos permite trabajar con distintas perspectivas".