El chef canario Kevin Díaz gana el premio a Mejor Cocinero de Cantabria 2025

El cocinero canario Kevin Díaz, jefe de cocina del restaurante Casa Lucita, en Muriedas (Camargo), ha sido galardonado como Mejor Cocinero de Cantabria 2025 en la décima edición del concurso “Nacho Basurto Makro Torrelavega”. Este reconocimiento le permitirá representar a Cantabria en el Concurso Nacional de Cocineros, mostrando la riqueza gastronómica y los productos locales de la región.

La prueba exigía a los finalistas elaborar dos platos principales: uno con pollo y otro con pez limón. Cinco cocineros llegaron a la ronda final, y Díaz destacó por su creatividad, técnica y presentación, logrando así alzarse con el primer puesto.

Platos premiados: creatividad y técnica

Para el primer plato, Díaz presentó su propuesta titulada “Entre el huevo y la gallina”, un homenaje al pollo que combinaba varios elementos: crema de maíz tostado, huevo poché, espuma aireada de maíz, guiso de pollo con su piel desmigado, frito en maicena, acompañado de demi-glace, puré de apionabo, caldo de pollo frito y una croqueta de pollo y morcilla.

El segundo plato, centrado en pez limón, fue una preparación maridada con miso y mirin, que luego se redujo y terminó a la brasa. Díaz acompañó el pescado con puré de batata con jengibre y un tartar de mango y pepino, mostrando un equilibrio entre técnicas orientales y la cocina cántabra tradicional.

Constancia y esfuerzo, claves del éxito

Tras recibir el premio, Kevin Díaz destacó la importancia del trabajo constante y la perseverancia: “Para mí ganar este concurso ha sido una oda al esfuerzo. El año pasado quedé segundo y no dejé de intentarlo. Hoy estoy orgulloso de demostrar que con constancia, trabajo y sacrificio se logran los objetivos”, comentó.

Este triunfo no solo refuerza su trayectoria profesional, sino que también pone en valor la gastronomía cántabra y canaria, combinando ingredientes locales con técnicas modernas y creatividad en los platos.

Próxima cita: el Concurso Nacional de Cocineros

Ahora, Kevin Díaz se prepara para representar a Cantabria en el Concurso Nacional de Cocineros, un certamen que reúne a los mejores chefs de España y que premia la innovación, la técnica y la presentación en la gastronomía. Este logro abre una ventana para que los sabores de Canarias y Cantabria lleguen a un público más amplio y fomenten la difusión del producto local en la alta cocina española.