Canarias registra 6.734 mujeres en el sistema de seguimiento por violencia de género

Canarias contabilizaba a finales de agosto 6.734 casos activos en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén-2), según los últimos datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Este sistema, gestionado a nivel nacional por el Ministerio del Interior, permite evaluar y realizar un seguimiento individualizado de las víctimas en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Distribución del riesgo: de bajo a extremo

Los informes de VioGén-2 muestran que la mayoría de las mujeres registradas se encuentran en un nivel de riesgo bajo, con 5.691 casos activos. Sin embargo, 980 mujeres están en riesgo medio y 63 casos han sido clasificados como de riesgo alto o extremo, lo que exige una mayor intervención policial y de recursos de protección.

Además, se han identificado 69 situaciones en las que menores están expuestos a riesgo, de las cuales 63 son de nivel medio y 6 de nivel alto.

Casos de especial relevancia

Dentro del protocolo vigente en 2025, 727 expedientes han sido considerados de especial relevancia. Esta categoría se aplica cuando, tras la valoración policial, se detecta una combinación de factores que incrementa significativamente la probabilidad de que el agresor ejerza una violencia muy grave o incluso letal.

Perfil de las víctimas en el archipiélago

El análisis por edades refleja que:

27% de las mujeres incluidas en el sistema tienen entre 18 y 30 años .

incluidas en el sistema tienen entre . 45% de los casos corresponden a mujeres de 31 a 45 años.

Estas cifras evidencian que la violencia de género afecta de manera especial a mujeres en edad laboral y con frecuencia con hijos menores a su cargo.

Distribución por provincias

De los 6.734 casos activos en Canarias, la provincia de Las Palmas concentra 2.735 registros, mientras que la de Santa Cruz de Tenerife suma 3.999.