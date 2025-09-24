Aprender en el CEPA Farola: educación para el siglo XXI

El Centro de Educación de Personas Adultas Farola de Santa Cruz, con más de cuatro décadas de trayectoria, se ha convertido en el pilar de la formación continua en la capital tinerfeña. Este centro ofrece a la ciudadanía la posibilidad de retomar o completar estudios interrumpidos por motivos laborales o personales, brindando así una segunda oportunidad educativa a quienes desean avanzar en su desarrollo personal y profesional. Desde su creación en 1982, han convivido en sus aulas más de 35.00 alumnos y alumnas que han completado su formación a través una amplia oferta educativa que se ha ido ajustando a sus necesidades a lo largo de los años.

El centro tiene su sede en Ofra, junto al barrio de Miramar y cuenta con nueve aulas externas en todos los distritos capitalinos (Añaza, Gladiolos, Salud, Valleseco, Barranco Santos y Sobradillo), además varias aulas en el municipio de El Rosario ubicadas en Lomo Pelado y el Centro Penitenciario de Tenerife. Ya sea de manera presencial, con turnos de mañana y tarde, semipresencial o completamente en línea, el alumnado puede adecuar su formación a la modalidad que más se adapte a sus necesidades y ritmo de aprendizaje garantizando una formación flexible y personalizada. La matrícula se encuentra abierta durante todo el curso escolar y las enseñanzas son modulares reconociendo los aprendizajes previos del alumnado.

El CEPA Farola cuenta con una plantilla de profesorado bien cualificado, con gran experiencia y formación que acompaña alumnado desde el primer día para que alcancen sus objetivos a corto y medio plazo tanto en Enseñanza Secundaria para Personas Adultas, que con la actual normativa permite obtener el Titulo en Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en dos cursos como máximo, como en Enseñanzas Iniciales, el Curso de Conocimientos Socioculturales orientado a la prueba de obtención de la nacionalidad, los Cursos de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional o en el apoyo idiomático para alumnado migrante.

“Además de esta oferta, el CEPA Farola de Santa Cruz ha realizado grandes esfuerzos en estos últimos cursos para desarrollar tres objetivos estratégicos que consideramos fundamentales”, según señala su directora, Ana Belén González Matos. En primer lugar, con el objetivo de llegar a todos los sectores de la población, el centro imparte programas de alfabetización y capacitación en competencias digitales, orientado a reducir la brecha tecnológica entre la población adulta. Así, los cursos de Informática Básica y Capacitación Digital enfocados específicamente para personas adultas, tienen una gran demanda cada año. En segundo lugar, un sello distintivo de nuestro centro es el compromiso con la atención a la diversidad y la inclusión de todos los perfiles de alumnado adulto: migrantes, mujeres con bajo nivel de escolarización, personas con necesidades específicas educativas, analfabetos funcionales o digitales, personas que carecen de competencia comunicativa en español, personas que no completaron la escolarización obligatoria, etc.). Desde el curso 2023-2024 contamos con el Proyecto NEAE+21, un programa de apoyo y acompañamiento al alumnado entre los 21 y 25 años para su incorporación a la vida adulta. Por último, el centro cuenta con la Acreditación Erasmus+ que permite desarrollar actividades de internacionalización en el marco de la UE para alumnado y profesorado. En los últimos tres cursos escolares dieciocho alumnos y alumnas con menos oportunidades han podido realizar movilidades formativas fuera de la isla en centros homólogos de Italia o Grecia y una veintena de profesores/as se han formado en diez países mejorando su competencia académica y cualificación profesional a través de cursos, talleres o visitas in situ a otros centros europeos.

El CEPA Farola de Santa Cruz participa de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible y otros muchos que complementan la formación del alumnado con talleres, charlas, visitas y actividades que fomentan la sostenibilidad, emprendeduría, patrimonio, salud, STEAM, convivencia, igualdad, etc. Esta apuesta por una educación de calidad ha sido reconocida, por ejemplo, el pasado mes de junio en la XIII edición del proyecto de innovación “Sin Re-cortes en Corto” donde obtuvimos cuatro galardones; en la 12ª edición del “Festival de Cine Educativo Cinedfest” con dos premios, además de varios reconocimientos concedidos a la Radio Educativa y los Talleres de Lectura y Escritura desarrollados en las aulas penitenciarias.

Para la gran mayoría de nuestro alumnado estudiar en un centro de adultos les ha permitido mejorar o completar su formación para continuar hacia estudios superiores, acceder al mercado laboral mejor cualificado o simplemente superar barreras personales o sociales, lo que ha repercutido muy positivamente en su bienestar personal y emocional. A ello ha contribuido la incorporación a los CEPA de la figura del orientador educativo que, según afirma la directora, “el Servicio de Orientación, a través del acompañamiento al alumnado en su proceso formativo junto a la acción tutorial desarrollada por el profesorado, constituye un pilar fundamental del servicio y atención al alumnado de nuestro centro”.

Nuestro objetivo a lo largo de estos cuarenta y tres años ha sido ofrecer un espacio humanizador en el que aprender a confiar en sí mismo, superando bloqueos y miedos, ganar en resiliencia e inteligencia emocional, conseguir una mayor autonomía personal y compartir un espacio educativo con otras personas desde el reconocimiento y respeto mutuo.