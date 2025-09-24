La Aemet anuncia intervalos nubosos y viento para este jueves en Canarias
Conoce cómo estará el tiempo en tu isla este 25 de septiembr
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves intervalos nubosos y posibles lluvias débiles y ocasionales, que serán más probables durante la mañana en el norte de las islas montañosas, temperaturas con pocos cambios y viento flojo a moderado de componente norte.
En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 3 o 4, arreciando a 5, marejadilla o marejada y ocasionalmente fuerte marejada, así como variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada o marejadilla. Se espera mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.
Previsión del tiempo por islas es la siguiente:
TENERIFE
Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvias débiles que serán más probables en el norte durante la mañana, especialmente en el extremo nordeste. En zonas de interior al sur, a partir de mediodía nuboso con probables lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte flojo a moderado.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 27
LA GOMERA
Intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en norte por la mañana, pero sin descartar otras zonas. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste flojo a moderado.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 21 26
LA PALMA
Nuboso en general, con lluvias débiles dispersas, más probables durante la mañana en la vertiente noreste y por la tarde en el oeste. Apertura de algún claro al final del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo algún ligero ascenso de las máximas. Viento del nordeste flojo a moderado.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 24
EL HIERRO
Intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en norte por la mañana, pero sin descartar otras zonas. Temperaturas con pocos cambios, salvo algún ligero ascenso de las máximas. Viento del nordeste flojo a moderado.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 18 23
LANZAROTE
Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvia débil y dispersa. Temperaturas sin cambios. Viento del norte de flojo a moderado.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 20 27
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvia débil y dispersa. Temperaturas con algún ligero descenso. Viento del norte de flojo a moderado.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 20 24
GRAN CANARIA
Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvias débiles que serán más probables en la mitad norte durante la mañana. En el sur, a partir de mediodía nuboso sin descartar lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte flojo a moderado.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 21 26
