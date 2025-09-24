La Aemet anuncia intervalos nubosos y viento para este jueves en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves intervalos nubosos y posibles lluvias débiles y ocasionales, que serán más probables durante la mañana en el norte de las islas montañosas, temperaturas con pocos cambios y viento flojo a moderado de componente norte.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 3 o 4, arreciando a 5, marejadilla o marejada y ocasionalmente fuerte marejada, así como variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada o marejadilla. Se espera mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas es la siguiente:

Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvias débiles que serán más probables en el norte durante la mañana, especialmente en el extremo nordeste. En zonas de interior al sur, a partir de mediodía nuboso con probables lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 27

El mar de nubes debido al alisio. / Andrés Gutiérrez

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en norte por la mañana, pero sin descartar otras zonas. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 21 26

LA PALMA

Nuboso en general, con lluvias débiles dispersas, más probables durante la mañana en la vertiente noreste y por la tarde en el oeste. Apertura de algún claro al final del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo algún ligero ascenso de las máximas. Viento del nordeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 24

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en norte por la mañana, pero sin descartar otras zonas. Temperaturas con pocos cambios, salvo algún ligero ascenso de las máximas. Viento del nordeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 18 23

LANZAROTE

Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvia débil y dispersa. Temperaturas sin cambios. Viento del norte de flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 20 27

Panorámica de un pueblo de Lanzarote. / Adriel Perdomo/Efe

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvia débil y dispersa. Temperaturas con algún ligero descenso. Viento del norte de flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 20 24

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvias débiles que serán más probables en la mitad norte durante la mañana. En el sur, a partir de mediodía nuboso sin descartar lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 21 26