La ULL ve en las microcredenciales una oportunidad para impulsar la formación continua

La Universidad de La Laguna (ULL) ve en las microcredenciales una oportunidad para impulsar la formación continua. Así lo dio a conocer esta mañana el rector de la institución, Francisco García, durante la presentación de estos cursos formativos. "No solo permiten la especialización de los estudiantes en aspectos concretos, sino que los trabajadores con cierta experiencia podrán recualificarse y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado", expuso. Estas titulaciones, relativamente nuevas, reconocen el logro de competencias concretas, se adaptan a las demandas del mercado y se caracterizan por un formato reducido y flexible. Además, al superar la formación se emite una certificación digital reconocida a nivel nacional.

Las microcredenciales rompen con el sistema de estudio establecido, pero sin renunciar al mercado tradicional. "Estamos en un punto clave en la comprensión de la formación procedente de las universidades públicas y estas nuevas titulaciones permiten formar a jóvenes que vienen de la educación secundaria, pero también a personas del mundo profesional que necesitan recualificarse", apuntó. En este sentido, se presentan como una oportunidad para aquellas quienes no han podido acceder a estudios universitarios y que acumulan cierta trayectoria en el ámbito laboral. "No existen requisitos de formación previa porque la idea es fomentar el conocimiento y que cualquiera pueda mejorar su estatus laboral", explicó.

Una única limitación

"La idea es que esa experiencia acumulada de años de trabajo sustituya la titulación", señaló el el vicerrector de Docencia de la ULL, José Manuel Fraga. No obstante, para garantizar que no se den situaciones de intrusismo profesional, los cursos sí dispondrán de una serie de requisitos de acceso. "De este modo podremos comprobar que la titulación se corresponde con el perfil del solicitante y sus necesidades", aclaró. La única limitación de las microcredenciales es que la persona interesada esté en edad laboral.

A la jornada acudieron representantes del sector empresarial para conocer la utilidad de estas herramientas y entablar una línea de colaboración público-privada. "Hemos invitado a colegios profesionales y asociaciones empresariales para que participen, primero, en el codiseño de estas acciones y, segundo, en la ejecución de las mismas", informó García. De este modo, las necesidades reales del sector quedará reflejadas en las microcredenciales. "Ellos mismos pasan a ser formadores de los trabajadores, junto a la parte académica", añadió.

