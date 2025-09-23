Canarias, segunda comunidad con más peatones fallecidos por atropello en España

Canarias se sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor proporción de peatones fallecidos por atropello, solo por detrás de Madrid, según el estudio Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023) elaborado por la Fundación Línea Directa.

El informe refleja que en el Archipiélago canario, el 27% de las víctimas mortales de tráfico eran peatones, una cifra que se encuentra muy por encima de la media nacional, situada en el 20,4%.

La TF-1, uno de los tramos más peligrosos

El estudio señala además que en el entorno interurbano, la autopista TF-1, en el tramo comprendido entre los kilómetros 54,5 y 78,0, en la isla de Tenerife, es uno de los que más atropellos mortales concentra en toda España.

En total, entre 2014 y 2023, se contabilizaron en el país casi 3.500 peatones fallecidos y más de 130.000 heridos, de los cuales 17.000 requirieron hospitalización, en 124.000 siniestros con presencia de peatones.

Factores de riesgo

El informe detalla que en el 72% de los accidentes, los peatones no cometieron ninguna infracción. Sin embargo, un dato preocupante es que el 41% de las víctimas mortales había consumido alcohol, drogas o psicofármacos, porcentaje que se elevó hasta el 58% en 2023.

Otros elementos que incrementan el riesgo son:

El uso de dispositivos móviles y auriculares al caminar.

al caminar. La proliferación de carriles bici y la convivencia con nuevas formas de movilidad, como los patinetes eléctricos y bicicletas eléctricas .

y la convivencia con nuevas formas de movilidad, como los . La circulación fuera de los pasos habilitados: el 16% de los peatones no cruza por los lugares reglamentarios, el 5% camina por la calzada y el 4% no respeta los semáforos.

Por parte de los conductores, el 29% no respeta los pasos de peatones, el 5% se salta los semáforos y el 3% circula con exceso de velocidad.

Diferencias por edad y género

El estudio apunta que los hombres tienen más del doble de riesgo de fallecer en un atropello que las mujeres. Mientras ellos sufren más siniestros en carreteras interurbanas, ellas son más vulnerables en zonas urbanas.

La edad media de los peatones accidentados es de 45 años, aunque la tasa de letalidad se dispara entre los mayores de 65, que duplican la media general.

Un perfil de especial preocupación es el denominado “peatón tecnológico”, jóvenes de entre 18 y 25 años que caminan utilizando el móvil o auriculares, lo que disminuye su atención en la vía pública.

Comparativa con otras comunidades

La Comunidad de Madrid lidera el ranking nacional con un 31% de fallecidos peatones, seguida de Canarias (27%) y Galicia (24%). Por el contrario, las regiones con menor proporción de muertes son Castilla-La Mancha (13,1%), Extremadura (14,4%) y Aragón (16,2%).

A nivel urbano, la Gran Vía de les Corts Catalanes (Barcelona) aparece como la vía más peligrosa para los peatones, mientras que en el ámbito interurbano destaca la ya mencionada TF-1 en Tenerife.

Evolución reciente

Pese a la gravedad de los datos, los registros provisionales de 2024 apuntan a un descenso del 8% en los atropellos en zonas urbanas, lo que abre la puerta a una tendencia de mejora en la seguridad vial.