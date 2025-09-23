37 nuevas plazas de profesorado y un título de experto para alumnado de altas capacidades en la ULL
El nuevo Diploma contará con 30 plazas y los interesados podrán preinscribirse en octubre
El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna (ULL) ha aprobado este martes la convocatoria de 37 plazas de profesorado, que se distribuirán en 30 de titulares, dos de asociados y cinco de eméritos, así como la creación del Diploma de Experto en respuesta educativa para alumnado de altas capacidades.
La ULL ha informado en un comunicado de que para posibilitar la creación de plazas se amortizan puestos preexistentes que habían quedado vacantes por jubilación, fallecimiento o promoción, de modo que la medida no supondrá un incremento de los costes de personal.
El siguiente paso será obtener la autorización de la Dirección General de Universidades del Gobierno de Canarias para publicarlas en el Boletín Oficial, con la previsión de que los concursos puedan convocarse entre noviembre y diciembre, según indicó el vicerrector de Personal Docente e Investigador, Alfonso Ruiz Rallo.
Un nuevo título de experto
En la misma sesión también se aprobó la creación del Diploma de Experto en respuesta educativa para alumnado de altas capacidades, un título virtual de 15 créditos ECTS repartidos en cinco asignaturas, cuya primera edición ofertará 30 plazas. La preinscripción se abrirá en octubre y el curso se desarrollará entre el 12 de enero y el 26 de junio de 2026 bajo la dirección académica de la catedrática África Borges.
Según la ULL, este nuevo programa da continuidad al diploma sobre características y necesidades del alumnado de altas capacidades intelectuales, impartido el curso pasado y que contó con 41 estudiantes de posgrado españoles y mexicanos.
En esta ocasión, el plan se centrará en los procedimientos de intervención mediante programas educativos, tanto intraescolares como extraescolares, con profesorado de la ULL y de las universidades de Murcia, Islas Baleares, País Vasco, además de dos instituciones mexicanas.
Nueva directora de secretariado
Asimismo, se informó del nombramiento de la profesora del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas María Teresa Manescu Martín como nueva directora de secretariado de Contratación de Personal Docente, en sustitución de Sarai Rodríguez.
El Consejo aprobó también aumentar hasta 5.000 euros el límite máximo de pagos individualizados mediante anticipos de caja fija y la adhesión de la institución académica al Clúster de la Industria del Deporte de Canarias, con el que ya se firmó un protocolo de colaboración el pasado mes de julio.
