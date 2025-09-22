'Trabas' para disminuir la espera por rehabilitación del HUC: cinco profesionales menos para 5.953 personas

Cinco fisioterapeutas menos para atender a las 5.953 personas en lista de espera de Rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC). Esa es una de las consecuencias de la implementación del programa Fisioterapia + AP. Se trata de un plan estratégico de la Consejería de Sanidad que pretende reforzar la presencia de estos profesionales en las consultas de Atención Primaria. Sin embargo, su puesta en marcha ha supuesto la reducción de plantilla en algunos centros de salud que también colaboraban con la reducción de la demora, ya que las plazas redistribuidas no han sido cubiertas.

Al menos así lo ha denunciado el Sindicato de Enfermería Satse en Canarias. Su secretario provincial en Tenerife, Alejandro Gordillo explica que los gimnasios de Fisioterapia donde se atiende a las personas que están en lista de espera de rehabilitación se ubican en los centros de salud. «En esas instalaciones hay profesionales contratados por el HUC y otros que pertenecen a la plantilla del propio centro de Atención Primaria, pero ambos se encargan de atender a los pacientes que proceden de la misma cola». El problema está, según cuenta, en que han desplazado a algunos de esos fisioterapeutas de Atención Primaria a otros centros de salud para derivar directamente a pacientes a través del médico de cabecera.

Puesta en marcha

«La iniciativa está genial porque así la población puede dejar de acudir a fisioterapeutas privados para patologías sencillas, ya que la rehabilitación se centra en tratamientos duraderos. Pero ahora esas plazas que permitían aligerar el trabajo y disminuir la lista de espera quedan descubiertas», puntualiza. Es el caso del centro de Atención Especializada (CAE) de San Benito y el centro de Salud de La Vera, que han derivado a otros centros de salud a tres y dos profesionales, respectivamente. «La plantilla de ambos centros se ha reducido y el número de pacientes a atender continúa siendo el mismo», añade.

Desde el Sindicato solicitan que se cubra de manera inmediata las plazas ausentes, ya que consideran que la lista de espera aumentará con menos efectivos. De hecho, el hospital contempla realizar esas incorporaciones. Aunque Gordillo advierte que «hemos hablado con la dirección de Enfermería del HUC y nos han dicho que lo van a estudiar, pero que no pueden asignarlos de manera inmediata porque carecen de autorización. Creen necesario realizar un análisis previo para ver cuántos profesionales hacen falta». Para él, lo lógico es suplir las vacantes y mantener el mismo ritmo de trabajo que antes, no esperar a que la cosa empeore.

Menos profesionales

No cree que se trate de una excepción. «Hay cuatro fisioterapeutas en el centro de Salud de Icod, cuatro en Tacoronte y uno en La Guancha que también van a ser reubicados», apunta. Así, lo que hoy son cinco profesionales mañana podrían ser 14. «La lista de espera va a crecer y sospechamos que aprovechen la situación para concertar más servicios con la privada, al igual que sucede en Gran Canaria», confiesa.

Además, recuerda que esta redistribución de plazas no solo afecta la población, sino que también perjudica directamente a los profesionales. «Dependiendo del centro de salud al que sea trasladado, el fisioterapeuta puede llegar a cobrar hasta 300 euros menos», explica. En este sentido, desde el Sindicato, solicitan que antes de la redistribución se establezcan garantías consensuadas con los representantes de los trabajadores. «Se debería informar a los trabajadores a través de una resolución y en ningún caso podría suponer una merma retributiva ni un deterioro de las laborales», concluye.