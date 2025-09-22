Tiempo en Canarias este martes: nuboso al amanecer y máximas de hasta 28 ºC

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un martes con cielos nubosos al amanecer en varias islas, aunque las nubes tenderán a despejarse a lo largo del día. Las temperaturas apenas experimentarán cambios respecto a las jornadas anteriores, con máximas que se moverán entre 23 y 28 ºC y mínimas de 16 a 22 ºC, según la isla y la zona.

El viento soplará principalmente del nordeste, con fuerza moderada y posibles rachas fuertes locales en el sureste, oeste y noroeste de varias islas. En las aguas del Archipiélago, el viento también será del nordeste con fuerza 4 a 5, pudiendo variar entre 3 y 6 en algunos puntos, acompañado de marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

La predicción del tiempo para el martes, por islas, es la siguiente:

Nuboso en el norte con apertura de claros durante las horas centrales donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en medianías. En el resto de zonas poco nuboso, a excepción de las vertientes sur y oeste donde se esperan intervalos y baja probabilidad de alguna lluvia aislada asociada a nubes de evolución en horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado en las máximas. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Santa Cruz de Tenerife: 22 y 27 °C

LA GOMERA

Nuboso en el norte con apertura de claros durante las horas entrales, en el resto de zonas poco nuboso con intervalos ocasionales. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en medianías del norte durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en San Sebastián de La Gomera: 22 y 27 °C

LA PALMA

Intervalos nubosos que tienden a nuboso por el día en general, donde son probables las precipitaciones débiles ocasionales, en el nordeste durante la madrugada y a primeras horas, y en el resto durante el día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Santa Cruz de La Palma: 18 y 23 °C

EL HIERRO

Intervalos nubosos que tienden a nuboso por el día en general, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, ocasionales y aisladas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Valverde: 16 y 21 °C

LANZAROTE

Nuboso en el norte que tiende a intervalos durante el día. En el resto de zonas, inicialmente intervalos nubosos que tienden a poco nuboso a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo o moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Arrecife: 21 y 18 °C

FUERTEVENTURA

Nuboso en la mitad norte, que tiende a poco nuboso por el día. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo o moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Puerto del Rosario: 21 y 27 °C

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte donde no se descartan precipitaciones débiles durante la madrugada y primeras horas del día, principalmente en medianías. En las horas centrales se espera apertura de grandes claros. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos ocasionales, pudiéndose formar nubes de evolución en horas de la tarde en el interior y en la vertiente sur donde la probabilidad de precipitaciones aisladas es baja. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado en las máximas. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Las Palmas de Gran Canaria: 22 y 26 °C