SATSE denuncia peores condiciones para los fisioterapeutas en Tenerife con el nuevo plan de Atención Primaria

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha mostrado su rechazo a la aplicación del nuevo plan de Atención Primaria en Tenerife, conocido como programa +AP, al considerar que está deteriorando las condiciones laborales de los fisioterapeutas y afectando a la calidad asistencial que reciben los pacientes.

Rechazo sindical al programa +AP

Según SATSE, la puesta en marcha de este plan, que pretende reforzar la Atención Primaria mediante la incorporación de fisioterapeutas en los centros de salud, se ha hecho sin las garantías necesarias para los profesionales. El sindicato denuncia que los cambios aplicados han supuesto una merma en los derechos laborales y salariales del colectivo, además de generar un impacto negativo en la asistencia a la población.

En un comunicado, la organización recuerda que siempre ha defendido la integración de los fisioterapeutas en Atención Primaria, a través del proyecto FISIO+AP, pero reclama que dicha incorporación no puede llevarse a cabo a costa de precarizar las condiciones laborales ni de empeorar los tiempos de atención.

Consecuencias para pacientes y profesionales

SATSE asegura que en las últimas semanas se han trasladado fisioterapeutas desde unidades del norte de Tenerife, como las de La Vera y San Benito, que atendían a pacientes derivados del Hospital Universitario de Canarias (HUC). La consecuencia inmediata de estos traslados, según denuncia, ha sido un aumento en las listas de espera de rehabilitación y fisioterapia en el hospital.

Además, el sindicato alerta de que esta falta de personal en determinados servicios puede servir como justificación para derivar pacientes a centros privados, lo que supondría, en su opinión, un riesgo de privatización encubierta del sistema público.

Exigencia de restitución de plazas

Para SATSE, la solución pasa por la restitución inmediata de las plazas de fisioterapeutas que han sido trasladados a Atención Primaria y la creación de nuevos puestos estables para cubrir la demanda real de la población. También reclama a las gerencias sanitarias que planifiquen de forma adecuada las plantillas para garantizar la continuidad de los servicios y la calidad asistencial.

En este sentido, el sindicato sostiene que no cubrir las ausencias provocadas por el traslado de profesionales constituye un incumplimiento del deber de organización de los recursos sanitarios y afecta directamente a la ciudadanía del norte de la isla.

Derecho a la negociación colectiva

Otro de los puntos destacados por SATSE es que cualquier modificación de las condiciones de trabajo debe realizarse en el marco de la negociación colectiva, conforme a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

El sindicato insiste en que la Administración no puede imponer de forma unilateral cambios que afecten a un colectivo profesional y exige la apertura de un proceso de diálogo con las organizaciones sindicales representativas.