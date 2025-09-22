Sanidad 'esconde' a uno de cada cuatro pacientes de la lista de espera quirúrgica en Canarias

En los últimos datos públicos, la Consejería de Sanidad del Gobierno canario ha ocultado a uno de cada cuatro pacientes que esperan por una operación quirúrgica. La Consejera Esther Monzón anunció el pasado 2 de septiembre que había un total de 31.879 personas en esta lista, un dato que suponía un descenso del 3,2%. Sin embargo, en esa cifra no incluyó a los 8.776 isleños que se encuentran en la lista de espera no estructural, es decir, que no han podido acudir al primer llamamiento por diversos motivos, pero que siguen esperando por una intervención. Al incluir a todos ellos en la estadística, el resultado real es la peor cifra de la última década, con un incremento de un 27,53% en el número de pacientes (40.655, en lugar de los 31.879 reconocidos por Sanidad).

Los datos, remitidos al PSOE por el Servicio Canario de Salud, evidencian que la demora quirúrgica en complejos como el Hospital Universitario de Canarias (HUC) es un 40,74% mayor que lo que se mostraba en los últimos datos oficiales. El diputado y portavoz de Sanidad del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, Miguel Ángel Pérez, denunció que Sanidad ha utilizado un mecanismo legal —la lista de espera no estructural— de manera perversa para "esconder debajo de la alfombra" a uno de cada cuatro pacientes afectados. Mientras que en meses como mayo de 2023 solo seis pacientes fueron trasladados a esta lista, en mayo de 2025 han sido 2.595 y el mes posterior, 1.425.

El Real Decreto 605/2003 que establece medidas para el tratamiento homogéneo de esta información sanitaria contempla dos tipos de pacientes: los que están en espera estructural, cuya demora es atribuible a la organización y recursos disponibles; y aquellos en espera no estructural, es decir, personas que han decidido esperar de forma voluntaria por motivos personales, laborales o por libre elección de médico. En este último grupo se encuentran los más de 8.700 canarios que la Consejería ha ocultado. "Todos estos isleños están en un limbo, invisibilizados en los balances oficiales, y con demoras que en muchos casos superan los 1.000 días de espera para una cirugía", criticó el portavoz.

Esther María Monzón y Adasat Goya González en la rueda de prensa sobre las consultas en lista de espera del SCS. / Carlos Díaz-Recio

Las cifras reales, por tanto, están lejos de las publicadas por Monzón. No solo en el número de pacientes, sino también en el tiempo que aguardan para ser atendido. La Consejera aseguró a principios de mes que la espera se había reducido en 44 días menos. Sin embargo, los datos compartidos este lunes por el PSOE muestran como la demora media triplica la publicada y como todos los hospitales —en especial, los no capitalinos de El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote—, sufren un aumento sostenido de lista de espera quirúrgica.

En concreto, el hospital con mayor número de pacientes escondidos es el HUC, con 3.724 casos, y el Complejo Hospitalario Universitario Insular (CHUIMI) de Gran Canaria alcanza la mayor demora media, registrada en 361 días.

