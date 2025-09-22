Sanidad defiende la "legalidad" de las oposiciones y ve la huelga de médicos canarios un "sinsentido"

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias mantiene firme el proceso de estabilización de más de 12.300 plazas para el personal del grupo A1 Sanitario y Gestión de Servicios, a pesar del descontento de los sindicatos, convocantes de dos huelgas "que carecen de sentido". El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, defendió la "transparencia y legalidad" del proceso y anunció la publicación de las resoluciones de plazas de 49 categorías de médicos y facultativos canarios, con las baremaciones definitivas para avanzar en el procedimiento de personal estatutario fijo.

El proceso, que consta de una fase de concurso de méritos que el SCS ya da por concluida con el listado de baremaciones; otra de concurso-oposición; y un último estadio que concurre en días laborables desde el lunes 29, supone para la Consejería un "gran reto tremendamente complicado y laborioso" del que se abstienen de dar marcha atrás.

Goya subrayó que «el procedimiento no se puede parar bajo ningún concepto» y apuntó a los sindicatos de médicos canarios, a los que acusa de haber suscitado «una gran polémica por informaciones contradictorias». «Que avancemos en el procedimiento no altera ni afecta a ningún procedimiento anterior», defendió.

El origen de la polémica se sitúa en la convocatoria de exámenes para obtener plaza fija, que se realizarán en días laborables desde la próxima semana hasta el 5 de octubre, sin adjudicar primero las vacantes del concurso de méritos, en la que se suelen repartir el 80% de las plazas. Sanidad ha querido poner punto y final a la controversia con el anuncio de las baremaciones con un mensaje de tranquilidad: "Las personas que están en el listado definitivo (del concurso de méritos) ya tienen una plaza garantizada". Faltaría la asignación del destino, además de comprobaciones administrativas.

Huelgas

Hasta el momento de edición de esta información, el paro indefinido convocado por el Sindicato Profesional de Médicos de Canarias (CESM) se mantiene vigente mañana martes 23 de septiembre, a la que están llamados 5.000 facultativos y operará con servicios mínimos en los centros sanitarios canarios. A esa huelga se suma la convocada por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) para el viernes 26 de septiembre en día único.

A juicio del responsable del SCS, los sindicatos han actuado de manera "irresponsable" y deberían de pensar "en el descalabro asistencial de la huelga", mientras mantiene sus "esperanzas" en que "cuando nos escuchen los interesados hagan un ejercicio de responsabilidad porque no tiene ningún sentido la huelga. Garantizamos todos sus derechos".

Por otra parte, el SCS publicó las resoluciones para la elección de plazas de las 49 categorías y especialidades a las que pertenecen odontoestomatólogos, farmacéuticos y técnicos de salud pública. Las resoluciones recogen la baremación definitiva de cada aspirante en el proceso de estabilización correspondiente a la fase de concurso de méritos, así como el orden en el que ha resultado tras el análisis completo de todos los opositores.

Los profesionales que se han registrado a ese proceso de oposiciones, para el que se han recibido alrededor de 160.00, "también merecen que se respeten sus derechos", justificó Goya. Sobre si hay una línea abierta de comunicación con los sindicatos, Goya afirmó que siempre se está abierto al diálogo, a pesar de que sabe "que hay varias organizaciones sindicales que no comparten esta decisión" y de las que se "ha sorprendido" por su cambio de postura frente al proceso de oposiciones.

"Los profesionales llevan preparándose un año, tienen que entender que esto afecta a familias", expresó. Se refiere al tiempo en el que se anunció la convocatoria de las pruebas e hicieron públicos los temarios de los exámenes. Aunque la fecha de fin de este proceso de estabilización todavía no está en el horizonte, Goya prevé que culmine a lo largo de 2026.