Monetizar una mala experiencia: lo de Leire Martínez (ex de 'La oreja de Van Gogh') en Wallapop

Shakira lo hizo con el 'hit' dedicado a su ex, Gerard Piqué, aquel de 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', pero no es ni será la única 'despechá' que le da la vuelta al calcetín. Sacar rédito al dolor está de moda y además es terapéutico.

Ahora nos hemos enterado de que después de la abrupta salida de Leire Martínez de La oreja de Van Gogh, el octubre pasado; de callar durante medio año, de desfogarse luego en 'La Revuelta', con Broncano [contó que sus compañeros tomaron la decisión de prescindir de ella, sin ella, y después de 17 años] y de lanzar su primer 'single' en solitario, 'Mi nombre', lleno de dardos e indirectas, la ahora jurado de 'OT' que comparte mesa con Abraham Mateo y Guille Milkyway ('La Casa Azul') y la periodista Cris Regaterola, pasa página definitivamente desprendiéndose de algunos de los objetos más emblemáticos que la acompañaron durante sus años con la banda.

Nueva etapa en solitario

La exvocalista de Rentería que en 2008 sustituyó a Amaia Montero comienza su nueva etapa en solitario como musa de Wallapop, la plataforma líder en la segunda mano, y protagonizando la campaña 'Esa no soy yo', que invita a reflexionar sobre las vueltas que da la vida y cómo, a medida que avanzamos, vamos dejando atrás objetos que ya no usamos.

La nueva andadura en solitario de la artista guipuzcoana es el ejemplo perfecto de esa evolución. A través de su perfil en Wallapop, Leire da un paso simbólico poniendo a la venta algunos de los artículos más emblemáticos de su anterior etapa.

Los recuerdos de los que se ha desprendido Leire Martínez, a la venta en Wallapop. / WALLAPOP

Cuatro piezas icónicas

Los fans del grupo pueden pujar por el micrófono con el que ofreció sus primeros conciertos y que la acompañó durante buena parte de su carrera sobre los escenarios; por la corbata que lució en uno de los programas televisivos de mayor audiencia del país, haciendo un guiño cómico a su pasado musical; por un jarrón sin rosas que evoca, con ironía y ternura, a uno de los grandes himnos de la reconocida banda musical, y por los guantes que llevó en el videoclip de 'Mi nombre', su primer single en solitario e icono del arranque de esta nueva era artística.

"Esa canción es un apuñalamiento, ¿eh?", le insinuó Broncano en su programa. "Sí. La verdad es que me he quedado a gusto", le contestó el pasado abril la cantante, que explicó que necesitaba volcar toda la rabia contenida, y hacer una canción para poder así 'liberarse'.

Ahora, con la campaña de Wallapop insiste: "Ha llegado el momento de agradecer y soltar, de despedirme de objetos que fueron importantes, pero que ya no encajan con mi presente. Gracias a Wallapop puedo darles una nueva vida y, a la vez, abrir espacio para lo que viene".

Desde aquí, ¡nuestros mejores deseos para lo que está por venir, Leire!