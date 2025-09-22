FP Superior: primera opción y segunda oportunidad

Cada año, más de 135.000 estudiantes abandonan la universidad en España, muchos sin saber qué rumbo tomar. En Canarias, la tasa es aún mayor. ¿Qué ocurre con estos jóvenes? ¿Qué alternativas tienen? Frente al estancamiento y la frustración, la Formación Profesional de Grado Superior emerge como una opción sólida, práctica y con futuro.

Una decisión sin rumbo… que se repite cada año

El paso del instituto a la universidad suele vivirse como un salto obligado. Sin embargo, la falta de vocación, orientación y el enfoque excesivamente teórico de muchos grados provoca que miles de jóvenes pierdan la motivación poco después de comenzar. Según el Ministerio de Universidades, el 21% del alumnado español abandona su carrera en el primer año. En Canarias, esa cifra asciende al 23,4%. A ello se suma otro dato revelador: la duración media real de un grado en España es de 5,6 años, frente a los 2 años prácticos y conectados con el mundo laboral que presenta la FP Dual.

Alumnos de ICSE desarrollando prácticas como parte de su formación en el centro / E. D. / LOT

Una vía eficaz para reconducir el futuro

Muchos estudiantes sienten que aban- donar la universidad es sinónimo de fracaso. Sin embargo, lo que desconocen es que existe una vía sólida, reconocida y altamente eficaz para reconducir su futuro: la Formación Profesional de Grado Superior.

El primer paso para esta acción es romper todos los estigmas. Pese a los buenos resultados, aún hay prejuicios que dificultan la decisión. Muchos padres siguen viendo la FP como una opción “menor”, destinada a quienes no logran acceder a la universidad. Según D. Jose Domingo Martín “esta percepción es completamente errónea y está desfasada”. Este modelo mixto de formación práctica y acceso a estudios superiores es habitual en países como Alemania, Austria o Finlandia, donde la FP goza de gran prestigio social.

Mejores salidas laborales… y sin renunciar a la universidad

Los datos son contundentes: la inserción laboral de los titulados en FP Superior supera el 74%, frente a un 46% de los titulados universitarios. Además, las empresas valoran cada vez más perfiles prácticos, versátiles y con experiencia real en entornos laborales, algo que la FP ofrece desde el primer año a través de prácticas profesionales.

La FP Superior no es un callejón sin salida, sino una autopista hacia el empleo o hacia estudios universitarios, para quienes deseen continuar. De hecho, cursar una FP Superior proporciona una base técnica y práctica muy sólida, mayor madurez académica y la posibilidad de afrontar después un grado universitario con más seguridad y éxito.

La FP Superior como segunda oportunidad

Frustración, desmotivación o el miedo a “perder el tiempo” paralizan a muchos jóvenes que sienten que han fracasado tras abandonar la universidad. Pero cambiar de rumbo no es un fracaso, sino un acto de valentía y de inteligencia.

“Elegir FP Superior como segunda oportunidad no solo es posible, sino altamente recomendable. Es una vía rápida para volver a ilusionarse, adquirir competencias reales y, en poco tiempo, acceder a un empleo cualificado,” subrayó el Presidente de ICSE.

La FP Superior, una decisión inteligente

Familias y estudiantes deben saber que la FP Superior es una excelente primera opción… y también la mejor segunda oportunidad para retomar el control del futuro académico y profesional.

La clave está en informarse bien y entender que la FP es una vía directa hacia empleos estables, bien remunerados y con amplias posibilidades de crecimiento. Europa lleva décadas demostrándolo. España, y en especial Canarias, debe seguir ese camino.

En ICSE, “cada alumno tiene un tutor que lo acompaña, lo guía y lo motiva. Eso marca una diferencia brutal. Además, trabajamos con proyectos reales, empresas colaboradoras y formación dual. En solo dos años, los estudiantes obtienen una titulación oficial con valor real en el mercado” destacó nuevamente Martín Espino.