Dentistas de Santa Cruz de Tenerife relacionan el abuso de pantallas con problemas de salud bucodental de niños y adolescentes

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife advierte de las repercusiones del abuso de las pantallas también en la salud bucodental de niños y adolescentes.

Lo hace en base a diferentes estudios que en los últimos años apuntan a que quienes usan estos dispositivos durante un tiempo igual o superior a dos horas pueden tener mayor tendencia a una baja higiene dental diaria, al sedentarismo y a abusar de alimentos precocinados y con azúcares añadidos, detalla en un comunicado.

Un trabajo publicado en Journal of Clinical Pediatric concluyó que la población infantil enganchada a las pantallas tenía una mayor inclinación a cepillarse los dientes con menos frecuencia, mientras que se incrementaba su tendencia a consumir alimentos de comida rápida.

Número de cepillados al día

En otras investigaciones se ha encontrado una asociación significativa entre el número de cepillados de dientes al día y el tiempo de uso pasado delante del ordenador, la televisión o las videoconsolas.

Además, anota el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, este abuso de los dispositivos hasta altas horas del día fomenta que se posponga el cepillado nocturno, e incide en que la población infantil y juvenil es el colectivo más vulnerable a estos patrones.

Malos hábitos alimenticios

También recalca que el abuso de las pantallas contribuye a la adquisición de malos hábitos en la alimentación, ya que niños y jóvenes comen de forma distraída y tienden al picoteo y a la ingesta inconsciente de alimentos, en especial de productos azucarados o ultraprocesados.

A todo ello se suma el sedentarismo que provoca pasar muchas horas frente a las pantallas, y que se asocia con la obesidad infantil y el síndrome metabólico en adultos.

Obesidad

Obesidad y resistencia a la insulina poseen "una relación directa" con las enfermedades de encías graves, como la periodontitis, ya que favorecen la inflamación crónica, recalca el Colegio de Dentistas.

Otro de los efectos perjudiciales del uso excesivo de pantallas, sobre todo en contextos estresantes como pueden ser el trabajo o los videojuegos, fomenta que la persona apriete los dientes sin darse cuenta, con el peligro de que se generen trastornos temporomandibulares por bruxismo.