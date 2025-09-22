¿Por qué no hay que comer aguacates en estos momentos? El agricultor más popular de Tenerife nos da la respuesta

Las frutas son un producto que sí o sí hay que añadir a la dieta diariamente para llevar una vida sana y equilibrada. Pero esto no significa que haya que comer siempre lo mismo. De hecho, con la amplia variedad que hay, podemos estar ideando menús diferentes para cada día de la semana.

Sin embargo, parece que, en ocasiones, nos gusta tanto un alimento que queremos comerlo durante todo el año. Algo que le ocurre a muchas personas, por ejemplo, con los aguacates. Pero este consumo durante todo el año va en contradicción con la propia naturaleza de cada fruta, ya que, lo ideal, es consumir la fruta de temporada, que estará más sabrosa y, además, será más barata.

En concreto, es Nito, el frutero más popular de Tenerife, el que nos explica por qué no debemos comer aguacates en estos momentos, unas razones que se pueden extrapolar a cualquier otra fruta.

'Nito', el frutero más popular de Tenerife. / E.D.

¿Por qué no se pueden comer aguacates?

La razón principal por la que no se deberían comer aguacates en estos momentos en Canarias, según explica el agricultor, es porque no es la temporada de esta fruta.

En este sentido, señala que las variedades fuerte y bacon, por ejemplo, empiezan a madurar y poder recolectarse a partir de octubre, sobre todo en las zonas bajas de las islas, en las que hace más calor. Para el hass (arrugado) habría que esperar un poco más de tiempo. Así, en las zonas más altas de las islas, la cosecha concluye sobre el mes de julio.

Altos precios

Como consumidores, podemos darnos cuenta de que los aguacates no están en temporada por dos hechos: son difíciles de encontrar en los comercios y, en caso de que haya, los precios son muy altos, debido a la escasa oferta. Tan es así que se pueden encontrar a 12 euros el kilo.

Mangos

Como alternativa al aguacate, el joven propone comer mangos o papayas, que sí que están en temporada y, por tanto, tendrán un sabor más apetecible.