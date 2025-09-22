Canarias, segunda comunidad con menor esperanza de vida en España: 82,8 años frente a los 84 de la media nacional

Canarias se sitúa como la segunda comunidad autónoma con menor esperanza de vida de España, con una media de 82,8 años, según el último informe Focus on Spanish Society de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas). El dato solo está por encima de Andalucía, que alcanza los 82,7 años, y queda claramente por debajo de la media estatal, establecida en 84 años.

Este desfase coloca a Canarias más de un punto por debajo del conjunto del país y la mantiene fuera de las 50 regiones más longevas de la Unión Europea.

Comparativa con otras comunidades autónomas

En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid lidera la clasificación nacional, con una esperanza de vida de 86,1 años, muy por encima de la media española. Le siguen Navarra y Castilla y León, situadas entre las regiones europeas con mayor longevidad.

En total, 15 comunidades autónomas españolas aparecen en el ranking de las 50 regiones más longevas de Europa. Canarias y Andalucía son las únicas que no logran entrar en esa lista, junto a las ciudades autónomas de Ceuta (81,3 años) y Melilla (81,6 años).

España, líder en esperanza de vida en Europa

Según Funcas, España mantiene su liderazgo en longevidad dentro de la Unión Europea, con una media de 84 años al nacer en 2023. Se sitúa por delante de países como Italia, Suecia y Francia, y supera en más de tres puntos la media comunitaria, fijada en 81,7 años.

El informe subraya que este liderazgo se consolida gracias a los buenos resultados regionales, en especial los de Madrid, que encabeza no solo la clasificación española, sino también la europea.

Factores que influyen en la esperanza de vida

La esperanza de vida depende de múltiples factores, entre ellos la alimentación, el sistema sanitario, los hábitos de vida, el entorno socioeconómico y las condiciones ambientales. En el caso de Canarias, diferentes estudios han señalado la prevalencia de enfermedades crónicas, como la diabetes o los problemas cardiovasculares, así como la incidencia de la obesidad, como posibles causas que pueden estar influyendo en estas cifras.

Desde el ámbito científico y sanitario se insiste en la importancia de reforzar las políticas de prevención y promoción de la salud, además de impulsar hábitos saludables como la actividad física regular, una dieta equilibrada y la reducción del consumo de tabaco y alcohol.