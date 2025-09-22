Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

40 investigadores de la ULL, entre los más influyentes del mundo: la universidad lagunera aumenta su presencia en el ranking de Stanford

La Universidad de La Laguna cuenta con 9 personas más en el listado que hace un año

Estudiantes pasean por el Campus de Guajara en la Universidad de La Laguna.

Estudiantes pasean por el Campus de Guajara en la Universidad de La Laguna. / María Pisaca

Efe

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Universidad de La Laguna (ULL) cuenta con 40 investigadores entre el 2% más influyente del mundo, según el último ranking publicado por la Universidad de Stanford, 9 más que en 2024.

El listado de Stanford, que se basa en citas científicas recopiladas por la base de datos Scopus, distingue entre dos categorías: trayectoria global y producción científica de 2024, según ha detallado este lunes la ULL en un comunicado.

La ULL tiene 23 representantes en el primer listado y 29 en el segundo, aunque 12 se repiten, lo que deja un total de 40 investigadores distintos.

La clasificación incluye a profesionales jubilados o fallecidos, cuyos trabajos siguen siendo relevantes.

Según la ULL, este reconocimiento refleja la trayectoria y la productividad científica de la universidad, consolidando su presencia en rankings internacionales de excelencia.

El ranking

De este modo, aparecen en ambos listados el psicólogo ya jubilado Manuel Gutiérrez Calvo; los astrofísicos Carlos Allende Prieto, Alexander Vazdekis y Johan K. Knapen; los químicos David Díaz Díaz, Ricardo M. Souto y Miguel Ángel Rodríguez-Delgado; la ingeniera informática Carina González; el especialista en expresión gráfica en ingeniería y arquitectura Jorge Martín; los químicos Javier Hernández Borges y Verónica Pino; y el médico Lucio Díaz Flores.

En el listado que evalúa la carrera científica global también aparecen el psicólogo especializado en educación Eduardo Martín; los médicos Emilio Sanz, Gundela Meyer y Enrique Quintero; el matemático Jorge García Melián; el biólogo molecular Néstor Torres; y los químicos José Manuel Padrón, Gonzalo García, Elena Pastor, Pedro Núñez Coello y Juan Carlos Ruiz Morales.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, en el listado conformado en base a la producción científica de 2024 figuran la psicóloga Pilar Matud; los astrofísicos Ignacio Trujillo, Mireia Montes, Hannu Parviainen y Francisco Shu Kitaura; el comunicólogo Alberto Ardèvol Abreu; el ecólogo José María Fernández Palacios; el matemático Juan J. Trujillo; los químicos Bárbara Socas y Álvaro Santana; la arqueóloga Carolina Mallol; los médicos Carlos de las Cuevas, Esteban Porrini, los físicos Inocencio Rafael Martín, Víctor Lavín y Luis Alberto Correa; y el biólogo Jacob Lorenzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents