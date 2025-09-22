40 investigadores de la ULL, entre los más influyentes del mundo: la universidad lagunera aumenta su presencia en el ranking de Stanford

La Universidad de La Laguna (ULL) cuenta con 40 investigadores entre el 2% más influyente del mundo, según el último ranking publicado por la Universidad de Stanford, 9 más que en 2024.

El listado de Stanford, que se basa en citas científicas recopiladas por la base de datos Scopus, distingue entre dos categorías: trayectoria global y producción científica de 2024, según ha detallado este lunes la ULL en un comunicado.

La ULL tiene 23 representantes en el primer listado y 29 en el segundo, aunque 12 se repiten, lo que deja un total de 40 investigadores distintos.

La clasificación incluye a profesionales jubilados o fallecidos, cuyos trabajos siguen siendo relevantes.

Según la ULL, este reconocimiento refleja la trayectoria y la productividad científica de la universidad, consolidando su presencia en rankings internacionales de excelencia.

El ranking

De este modo, aparecen en ambos listados el psicólogo ya jubilado Manuel Gutiérrez Calvo; los astrofísicos Carlos Allende Prieto, Alexander Vazdekis y Johan K. Knapen; los químicos David Díaz Díaz, Ricardo M. Souto y Miguel Ángel Rodríguez-Delgado; la ingeniera informática Carina González; el especialista en expresión gráfica en ingeniería y arquitectura Jorge Martín; los químicos Javier Hernández Borges y Verónica Pino; y el médico Lucio Díaz Flores.

En el listado que evalúa la carrera científica global también aparecen el psicólogo especializado en educación Eduardo Martín; los médicos Emilio Sanz, Gundela Meyer y Enrique Quintero; el matemático Jorge García Melián; el biólogo molecular Néstor Torres; y los químicos José Manuel Padrón, Gonzalo García, Elena Pastor, Pedro Núñez Coello y Juan Carlos Ruiz Morales.

Por su parte, en el listado conformado en base a la producción científica de 2024 figuran la psicóloga Pilar Matud; los astrofísicos Ignacio Trujillo, Mireia Montes, Hannu Parviainen y Francisco Shu Kitaura; el comunicólogo Alberto Ardèvol Abreu; el ecólogo José María Fernández Palacios; el matemático Juan J. Trujillo; los químicos Bárbara Socas y Álvaro Santana; la arqueóloga Carolina Mallol; los médicos Carlos de las Cuevas, Esteban Porrini, los físicos Inocencio Rafael Martín, Víctor Lavín y Luis Alberto Correa; y el biólogo Jacob Lorenzo.