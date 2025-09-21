Un lugar para no olvidar: así es el día a día de una persona con alzhéimer en un centro de Afate

Rafael Barrera es un hombre de 81 años al que le diagnosticaron alzhéimer hace poco más de cinco años. Desde entonces, su vida cambió por completo. La pérdida de memoria a corto plazo, la desorientación y la frustración de lidiar con la enfermedad pasaron a formar parte de su día a día. Pero su historia no la cuenta él, sino su mujer. Candelaria Suárez no es solo el pilar fundamental de Barrera, también es su boca, sus recuerdos más fuertes y su mano derecha en el día a día. Su enfermedad se encuentra ya en fase avanzada y las capacidades del habla, así como otras menos evidentes, son limitadas.

"Fue muy duro afrontar ese cambio en nuestras vidas", cuenta Suárez. Y es que el alzhéimer es una de esas enfermedades que afecta tanto a quien lo padece como al entorno que lo rodea. "Cuando escuchas el diagnóstico por primera vez, en seguida sientes la incertidumbre de cómo se van a dar las cosas", aclara. La aparición de la enfermedad supone una ruptura en la dinámica familiar y dicta un nuevo orden de roles. "Lo recuerdo como una etapa muy convulsiva, con la familia y amistades", señala Suárez. Y el desconocimiento complicó aún más el proceso de asimilación.

Cambio en la dinámica familiar

La pérdida del soporte y apoyo emocional de la persona afectada no solo causa un cambio en el entorno familiar, sino que también implica que el enfermo comience a absorber más recursos y demandar nuevas urgencias. Por esta razón, los expertos recomiendan vivir ese proceso de adaptación acompañado de profesionales. Esa ayuda llegó a la familia de Barrera a través de la Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer (Afate). "Me recomendaron sus servicios cuando comencé a buscar apoyo e información", explica Suárez.

Tuvieron un primer contacto con el psicólogo y coordinador de Afate, Jesús Castro. "Lo llamamos e incluso vino varias veces a casa para entrevistarnos a mí y a mi marido", relata. El proceso de iniciación en la asociación consta de varias partes. Después de la primera reunión, que sirve para conocer las características de los servicios de Afate y las particularidades de cada usuario, hay una evaluación de las capacidades cognitivas de la persona con alzhéimer. Esto permite a los trabajadores conocer en que etapa está cada usuario y desarrollar un plan de trabajo acorde a sus necesidades y capacidades. De hecho, los centros de Afate suelen dividir a sus usarios en función de la etapa en la que se encuentran.

Proceso de adaptación

Barrera fue poco a poco adaptándose a la nueva dinámica y pasó rápidamente, al igual que Suárez, a formar parte de la familia de Afate. De hecho, cumplirá en noviembre dos años de su llegada al centro de día terapéutico Josefa Molina. Es un espacio público gestionado por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). Samuel Herrera, psicólogo y coordinador de dicho centro, cuenta que los periodos de adaptaciones siempre son complejos. Por ejemplo, las instalaciones tienen un horario de lunes a viernes, de ocho de la mañana a cinco de la tarde. "Eso no significa que el usuario pase el primer día completo en el centro. Es importante recordar que las personas con demencias tienen unas capacidades limitadas y la pérdida de memoria a corto plazo no les permite recordar lo que hacen de un día para otro", aclara.

En este sentido, el establecimiento de una rutina se presenta como una pieza fundamental para el control de la enfermedad: "Con esto conseguimos que el usuario encuentre seguridad. El periodo de adaptación va de menos a más, los primeros días comienzan con unas horas en el centro y conforme pasa el tiempo se aumenta la duración de su estancia".

Día a Día

Y el día a día en el centro se caracteriza por eso mismo. "Lo primero que hacen los usuarios al llegar es una terapia de orientación que les sirve para ubicarse", explica Herrera. Luego, llega el turno de las actividades de atención, para centrar el área de trabajo en la mesa y las tareas cognitivas. "A las diez y media es la hora del desayuno y después continuamos con las actividades cognitivas hasta las 12", añade. Este tipo implica no solo tareas psicológicas, sino también logopédicas y de terapia ocupacional. "Vamos mezclando, en función del día, unas con otras".

Y justo después de las doce es el turno de la fisioterapia. "Todos realizan ejercicios de gimnasia pautados por el fisioterapeuta y es una manera también de que tengan un momento lúdico", cuenta. A la una llega la hora de comer. "Un catering trae la comida y luego es el turno del aseo, que no quiere decir que por la mañana no vayan, pero sí tenemos un tiempo establecido en la rutina", agrega Herrera.

El resto de la tarde es para realizar actividades más lúdicas y dinámicas. "Entendemos que el cerebro está cansado de haber trabajado por la mañana en las mesas y aprovechamos para comentar noticias, realizar debates y juegos como pasapalabras que, aunque permiten pasar un buen rato de desconexión, sabemos que la memoria continúa ejercitándose", detalla.

Proceso no lineal

Aunque el proceso no es lineal. Catalina Coello, gerocultora del centro de día, lleva más de 21 años trabajando con Afate y confiesa que también hay días malos. "Es un trabajo muy bonito, pero es muy duro a veces", explica. Según cuenta, hay usuarios que se encuentran en una etapa muy avanzada y en determinadas ocasiones necesitan derivarlos al psicólogo del centro para abordar cada caso con mayor profundidad.

"No deja de ser una enfermedad progresiva, sin remisión, y es complejo", explica Herrera. La labor de Afate es ralentizar ese proceso todo lo posible y acompañar a las familias en cada paso. "Está demostrado que el tratamiento más eficaz es combinar la farmacología con el tipo de terapia y actividades que nosotros desempeñamos", insiste.

Más recursos

El centro de día José Molina de Afate cuenta con 50 plazas, pero la Asociación abarca una línea de actuación más amplia. Alrededor de 400 familias se benefician de sus servicios en Tenerife, y unas cien en La Gomera. Sin embargo, a ojos de Suárez, no son suficientes. "Necesitamos más recursos y centros de este tipo. La población canaria está cada vez más envejecida y la demanda irá a más", detalla.

Pese a todo, Suárez solo tiene palabras bonitas para la asociación. "No puedo decir que haya encontrado apoyo porque la expresión se queda corta. Para nosotros, ellos fueron una salvación y cada día doy gracias a Isidro Rodríguez Castro —fundador de asociación— por su iniciativa". Y aunque la enfermedad sea irreversible, ella sí ha notado que los servicios de Afate le han permitido estabilizar su situación personal y mejorar la calidad de vida de su marido: "No digo que haya sido fácil, pero son unos auténticos profesionales en la labor que desempeñan y la verdad es que han amenizado mucho nuestro proceso".