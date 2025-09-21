La Isla de Lobos que conoces… y la que no: Fuerteventura vs. Uruguay cara a cara

Isla de Lobos remite en Canarias a Fuerteventura: aguas turquesa y senderos volcánicos.

Pero al otro lado del Atlántico hay otra Isla de Lobos, abrupta y rebosante de fauna marina.

Las separan unos 8.300 km en línea recta y las unen tres claves: el Atlántico, un faro y un nombre heredado de los antiguos “lobos” que las habitaron.

Dos maneras de ser atlántico

En Fuerteventura, el Islote de Lobos es un pequeño paraíso volcánico. Llegas en barca desde Corralejo, pasas el muelle y se abre una postal: La Concha, una playa en forma de media luna, de arena clara y aguas quietas, El Puertito, con sus charcos turquesa de marea, y, si subes, el cono de La Caldera marcando el horizonte.

El faro de Punta Martiño, de 1865, completa la estampa. Es un espacio protegido: sin bares ni hamacas, con senderos señalizados y permiso previo para visitar por turnos y aforo limitado. Aquí la experiencia es de combustión lenta: caminar, mirar, bañarse, volver a mirar.

Pero es que en Uruguay, la Isla de Lobos (frente a Punta del Este) es otra cosa, muy cercana a lo que en su día fue la isla canaria: un santuario de pinnípedos (de focas y lobos o leones marinos, para entendernos).

No vas a “hacer playa”, vas a ver fauna. Las excursiones salen desde Punta del Este y bordean la isla para contemplar una de las mayores colonias de leones marinos y lobos finos del hemisferio sur.

Sobre el perfil rocoso se alza un faro monumental, uno de los más altos del país, visible desde la península.

La isla y su entorno forman un área marina protegida; el desembarco turístico está muy restringido. Aquí la experiencia es de mar y prismáticos: motores al ralentí, salpicaduras, el sonido ronco de los machos y bandadas de aves costeñas.

Lo que comparten

Un nombre con historia natural. Ambas se llaman “Lobos” por los pinnípedos : la uruguaya por los que hoy siguen allí, la canaria por las focas monje que un día poblaron estas costas y desaparecieron.

Lo que las separa (además del océano)

El uso. Fuerteventura ofrece playas y calas para un baño tranquilo; Uruguay propone avistamiento y educación ambiental, a distancia.

En definitiva, y salvando las distancias, son islas espejo: una te enseña cómo se cuida un paisaje para que siga siendo un remanso; la otra, cómo se protege una colonia salvaje para que continúe rugiendo sobre la roca.

Las dos recuerdan que el Atlántico tiene muchos acentos, pero un lenguaje común: respeto y paciencia. Si viajas a una, pensarás inevitablemente en la otra. Y entenderás por qué un mismo nombre puede significar experiencias tan distintas.