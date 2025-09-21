El intrusismo profesional en la medicina estética de Canarias: principales riesgos y consecuencias

La medicina estética ha triplicado su actividad desde la pandemia por covid-19 y las operaciones y los retoques están a la orden del día en Canarias. Pero el número de personas que se someten a estos tratamientos no es lo único que ha experimentado un crecimiento. Cada vez son más las personas que se hacen pasar por médicos estéticos y los espacios que se venden como un centro autorizado. El intrusismo profesional en este sector se ha convertido en un problema que no solo dificulta el trabajo de los verdaderos profesionales, sino que también provoca daños irreparables en quienes caen en estos engaños y condenan su vida para siempre.

De hecho, tan grave es la situación que la vocal de Asociación Canaria de Medicina Estética (ACAME) –con sede en Gran Canaria–, Noemí Montesinos, advierte que el intrusismo es un delito tipificado en el código penal. "En Canarias en particular, existe un incremento bestial de las tasas de intrusismo profesional, tanto en intervenciones quirúrgicas como en retoques que no precisan de quirófano", cuenta. Esa actividad no reglada tiene lugar en centros no autorizados sin profesionales legamente acreditados para realizar intervenciones. "Dificulta la toma de datos sobre el número de operaciones y retoques estéticos que se realizan en las Islas y distorsiona la realidad oficial del sector".

Daños físicos y psicológicos

Aunque lo peor para ella son los daños corporales que puede causar ese desconocimiento y que, en muchas ocasiones, se vuelven irreparables. Montesinos recibe a menudo en sus consultas personas con irregularidades debido a malas praxis como, por ejemplo, deformidades, pérdida de sensibilidad, infecciones, necrosis o muerte de tejidos. "Es un problema muy serio que, en el peor de los casos, puede incluso causar la muerte", avisa.

La vocal reconoce que cualquier intervención médica lleva riesgos aparejados, incluso en manos expertas. "Si es complejo para profesionales que están cualificados, imagina lo que nos podremos encontrar en personas que no tienen conocimientos anatómicos, tisulares (sobre los tejidos) ni bioquímicos", añade. "No estamos hablando de nimiedades, sino de daños corporales graves, a veces irreparables, y que siempre dejan una impronta psicológica en los pacientes".

Un caso real

Adoración Díaz es una de esas personas que cayó en manos de un centro no autorizado y, desde hace un año, ha visitado médicos constantemente en busca de una solución. "Un familiar me recomendó acudir a un supuesto centro de medicina estética, porque yo estaba interesada en hacerme el mismo tratamiento que ella se había hecho", cuenta. Así, motivada por la experiencia personal de alguien de confianza, acudió a quien le provocaría un problema crónico para el resto de su vida.

"Me puse en contacto con este centro por redes sociales, porque no tenía ningún teléfono o página web". Una vez allí, además del tratamiento inicial por el que iba, la persona que le atendió le aconsejó que se hiciera la neuromodulación para las arrugas de expresión -conocidas como las patas de gallo-. Y ella aceptó. "Comenzó a pincharme y la sangre no paraba de caer por mi cara, pero, aparentemente, el resultado final parecía de calidad", relata. Una vez finalizado el tratamiento firmó un papel en el mismo centro, que compartía espacio con un servicio estético de uñas, pagó a través de bizum y regresó a su casa. A los quince días volvió para corregir los fallos.

Idas y venidas

No fue hasta tres meses después cuando comenzó a sentir un pinchazo en el ojo derecho. Lo que comenzó como una posible picadura de mosquito terminó convirtiéndose en fuertes dolores de cabeza. "Fui a urgencias. Pero me dijeron que tenía que regresar al centro donde había sido tratada a asegurarme de qué producto me habían inyectado", relata. Y ahí es cuando comenzó su pesadilla.

El centro que la había engañado le volvió a pinchar para calmar el dolor. Pero apenas le sirvió para aguantar unos días más. Desconfiada ya de los servicios iniciales, acudió a otros médicos para que le ayudaran. Solo le aconsejaban denunciar. Después llegarían meses de idas y venidas a diferentes clínicas en busca de soluciones. Pero su problema ya se había vuelto crónico. Y aunque encontró refugio en la clínica de Montesinos y en la actualidad se somete a un tratamiento para arreglar el daño causado, consume regularmente cortisona y antiinflamatorios para los dolores. "También estoy yendo al psicólogo porque yo era una persona que disfrutaba mucho de salir, hacerme fotos y bailar. Y ahora ya no me gusta mi cara. Es muy duro", revela.

Consejos

Montesinos recomienda fijarse en varios aspectos antes de someterse a una intervención quirúrgica o retoque estético. El primero es asegurarse de que se trata de un centro médico y que es un facultativo el que va a realizar el tratamiento. Para ello, Sanidad debe autorizar el recinto previamente con una insignia U48. "Se trata de una etiqueta que emite la Consejería cuando han comprobado que, efectivamente, se cumplen los requisitos y pueden comenzar los tratamientos de medicina estética. No hay ningún otro sello de calidad que esté permitido", aclara. Pero ese no fue el caso de Díaz. Aunque reconoce que al principio no se fijó, una vez que comenzó a sospechar de la calidad y cualificación de los servicios se percató de que no estaba esa insignia por ningún lado.

Asimismo, Montesinos indica que debe ser señal de sospecha cualquier otro espacio que no cumpla con la apariencia habitual de un centro de medicina estética. "Por ejemplo, yo he visto que lo hacen en habitaciones de hotel, trastiendas de peluquerías e incluso en la playa".

Por otro lado, ACAME emite sellos de garantías para aquellos centros asociados. Así, cada profesional queda registrado en la página web de la asociación. Hay 116 socios acreditados y 159 en registro, aunque no todos los médicos oficiales tienen porqué pertenecer a Acame. "Esto permite a los pacientes verificar que sus médicos están correctamente habilitados y asegurarse de que ninguna otra persona puede realizar tratamientos", señala. Montesinos recuerda que el médico, además del título, debe tener una formación específica en medicina estética. "La Sociedad Española de Medicina Estética tiene reconocidos varios másteres y están disponibles en las universidades españolas. Todo lo que salga de ahí está fuera de la ley", puntualiza. Y hace especial hincapié en que ningún otro gremio, sea esteticistas, enfermeros o micropigmentadores, está habilitado para realizar este tipo de tratamientos.

¿Qué hacer en caso de engaño?

En caso de engaño, la persona afectada se puede sentir sobrepasada por la situación. Aunque Montesinos lo tiene claro: lo mejor es denunciar. "Lo correcto es acudir a la policía o los juzgados, y recoger todos los datos posibles: nombre completo de la persona, lugar donde se llevó a cabo el tratamiento y descripción del proceso (a posible ser, con los componentes utilizados)". Y así lo hizo Díaz. "Mi denuncia ya ha sido aceptada por el juzgado de Arona y estoy a la espera del siguiente paso", detalla. En el proceso, se dio cuenta de que el centro ya contaba con otra denuncia.

"Hay muchos productos en el mercado negro sin ningún tipo de garantía que, al inyectarlos en el cuerpo del paciente, provocan efectos adversos", indica. Por esta razón, Montesinos recomienda ser consciente del producto. "Así, en caso de que aparezca alguna consecuencia, el médico estético que vaya a resolver la incidencia sabrá como proceder y podrá arreglarlo en la medida de lo posible", añade.

Por último, recomienda notificar cada caso a Acame. "Nosotros registramos los centros no autorizados y tenemos un listado con los que acumulan denuncias", cuenta. No solo para alertar a la población, sino también para comunicar cada caso al Colegio de Médicos y a las autoridades pertinentes. A pesar de ese registro, la vocal recuerda que el intrusismo es incalculable. "Tenemos algunos localizados, pero si te pones a ver en redes sociales es increíble la de centros que ofrecen servicios sin permiso", concluye.