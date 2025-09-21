Descubre la historia y los sabores únicos de San Sebastián

San Sebastián, conocida también como Donostia en euskera, es una ciudad que cautiva por su combinación de paisajes naturales, patrimonio histórico y una oferta gastronómica de renombre mundial. Su ubicación junto al mar Cantábrico convierte a esta ciudad en un destino perfecto para todos aquellos que buscan una experiencia que combina historia, cultura y sabores excepcionales.

Donostia no es solo un lugar al que se viaja, es un destino que se vive a través de todos los sentidos. Cada visita se convierte en una razón para enamorarse y, gracias a las cuatro conexiones semanales de Binter, con vuelos directos desde Tenerife Norte los lunes y viernes, quienes deseen conocer la ciudad vasca podrán hacerlo.

Uno de los principales atractivos de la ciudad es la Playa de la Concha. Este emblemático arenal, con su fina arena dorada y aguas cristalinas, se ha convertido en uno de los lugares más visitados de San Sebastián. A lo largo del paseo marítimo, los turistas pueden disfrutar de las vistas del mar Cantábrico a la vez que sienten la brisa marina en la piel. Al terminar el paseo, se encuentra el Peine del Viento, un conjunto escultórico de Eduardo Chillida, cuyas esculturas de acero exceden las 9 toneladas de peso. Situadas en el acantilado de Monte Igueldo, donde las olas rompen con fuerza, el artista quiso representar un espacio donde el viento siempre pudiese entrar de manera “peinada” gracias a las figuras.

El casco antiguo de San Sebastián, conocido popularmente como la Parte Vieja, es otro de sus grandes atractivos. En esta pintoresca zona se encuentran algunos de los edificios más importantes de la ciudad, como la Plaza de la Constitución, la iglesia de Santa María del Coro y la Iglesia de San Vicente. Los visitantes pueden disfrutar del bullicio local al recorrer sus calles estrechas y empedradas llenas de historia.

La gastronomía de San Sebastián es una de las más destacadas e importantes a nivel nacional y mundial. Los pintxos, unos pequeños bocados que combinan productos frescos, de cercanía y de calidad, son el protagonista en cualquier rincón de la ciudad. Desde las tapas más clásicas como la de tortilla de papa hasta propuestas más vanguardistas, cada bar ofrece experiencias únicas en cada uno de sus pintxos.

Un plato que debes probar sí o sí es el txangurro (centollo), producto estrella para elaborar diferentes pintxos y platos. Para poner el broche de oro a esta ruta gastronómica cuentan con diferentes postres que no dejan a ningún turista indiferente. Desde la típica tarta de queso al estilo de La Viña, hasta los postres más tradicionales como la pantxineta, una tarta de hojaldre rellena de crema pastelera y coronada con almendras picadas por encima, o el pastel vasco, relleno de crema pastelera entre una masa quebrada perfectamente horneada.

Además de su oferta culinaria, San Sebastián cuenta con una variada agenda cultural. El Palacio del Mar, conocido popularmente como el Aquarium de Donostia, es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Situado en el muelle, a pocos metros de la Parte Vieja, el Aquarium acoge a más de 200 especies marinas y ofrece una experiencia diferente a todos los visitantes que se acercan a su acuario 360º, donde pueden ver de cerca tiburones toro, caballitos de mar y medusas.

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra anualmente a finales de septiembre, es uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos de Europa y un referente a nivel mundial. Durante una semana, la ciudad se convierte en la capital del cine, recibiendo a grandes estrellas, actores y actrices del panorama nacional e internacional, junto a expertos del séptimo arte y periodistas de todo el mundo.

