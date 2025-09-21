Asesinato en La Palma: De activista por la dignidad de su hija a investigada por matarla

Tuvo que cargar con una mochila vital muy pesada y debió hacerlo en solitario, desde que era una veinteañera. No se rindió a las primeras de cambio, ni abandonó fácilmente sus responsabilidades como madre. Todo lo contrario; se puso al frente de batallas inciertas para que su hija –diagnosticada con autismo– tuviera una vida lo más digna posible.

Pero, más de tres décadas después, la existencia de la periodista y poeta palmera Eugenia Paiz dio un giro radical el 15 de septiembre pasado. Fue detenida por uno de los delitos más graves que se pueden cometer: el asesinato de su propia hija, Rebeca, de 32 años, que sufría un trastorno del espectro autista severo. Su primogénita se causaba importantes lesiones a sí misma.

Según los investigadores de la Guardia Civil y la autoridad judicial, obligó a su hija a inhalar gas butano hasta la muerte y después ella intentó suicidarse por el mismo procedimiento.

Entre ambas realidades, la de la mujer inquebrantable y luchadora y la persona investigada por acabar con la vida de ese ser al que tanto quiso, existen varias incógnitas que la propia Paiz podrá desvelar, o no, algún día.

Condenas y comprensiones

Un suceso de estas características siempre genera reacciones de rechazo en la inmensa mayoría de la sociedad. Pero, sin duda, también hay ciudadanos de La Palma u otros lugares que le han mostrado apoyo y comprensión.

Una de las claves de ese respaldo anímico y moral puede estar en que Eugenia mostró la realidad de su lucha con Rebeca y lideró denuncias y campañas en las que se mostró como una persona capaz de afrontar retos ante lo que consideraba injusticias con su hija y otros usuarios de centros de discapacidad.

Sus compañeros en la Radio Canaria, emisora regional para la que trabajaba en los últimos años, se muestran consternados por su arresto e ingreso en prisión provisional.

Sin embargo, prefieren no hacer declaraciones, algunos porque no la conocían demasiado y otros porque no quieren que se les relacione con un asunto tan delicado. Empleados de otros medios de comunicación de La Palma la definen como alegre y extrovertida.

De hecho, más allá de su estricta labor profesional como periodista, también ejercía como presentadora, moderadora, contertulia o ponente en diferentes eventos y debates.

Su abogado explicó a EL DÍA que, en la actual fase de la instrucción, lo más aconsejable es la prudencia y el silencio.

Y así lo ha pedido de forma expresa a quienes conocían a esta madre coraje y siguen dispuestos a hablar sobre su esfuerzo personal y familiar.

Una madre joven

Eugenia tuvo a Rebeca con apenas 19 años. Al poco tiempo, la relación sentimental con el padre de la niña se rompió. Y años más tarde dicho hombre falleció.

En los últimos días, en las redes sociales y en comentarios en medios de comunicación se han publicado mensajes de ánimo hacia Paiz, que nació en el municipio de Tazacorte hace 52 años.

La abuela paterna de la víctima y la poeta Elsa López han mostrado su apoyo moral a la periodista y escritora palmera

Por ejemplo, la abuela paterna de Rebeca escribió en una cuenta: «Sólo tú sabes lo que llevó a lo sucedido...mi niña querida DEP. No caigas, luchadora eres y siempre lo has demostrado, no sólo con palabras, también con hechos. Hay que ser empática y ponerse en los zapatos de los demás cuando hay por medio una enfermedad mental».

Y no ha sido la única voz que ha pedido ponerse en el difícil lugar de Eugenia y mirar a esa realidad con respeto.

Sensibilidad y respeto

La escritora y profesora Elsa López escribió un artículo en el que defiende el trabajo de Paiz como madre ante una sociedad hipócrita que evita a sus miembros enfermos o discapacitados.

Y, de forma paralela, dicha poeta, premio Canarias de Literatura, demanda que no se realicen juicios precipitados sobre el asesinato de Rebeca si no conocían la realidad vital de Eugenia.

La salud mental en padres de hijos autistas

¿Cómo puede afectar a un padre, una madre o a ambos tener un hijo con autismo? La Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo (Apanate) expone con datos que sí existe una afección para algunos progenitores. Este colectivo indica que «la salud mental de las madres y padres de personas con autismo se ve seriamente comprometida».

Apunta que, sobre todo las mujeres, «presentan tasas de problemas de salud mental clínicos mayores que la población general, pero también mayores que otras madres y padres con hijos e hijas con otros desafíos del desarrollo».

Se estima que un 31% presenta depresión clínica y el 33% ansiedad significativa desde el punto de vista clínico. No obstante, hay otros estudios que elevan esa incidencia hasta el 45%. Hay que recordar que estos problemas de salud mental pueden tener un impacto relevante en la toma de decisiones y la capacidad de juicio.

Mayores gastos

Pero existen más dificultades. Las familias de las personas con autismo se enfrentan también a una mayor vulnerabilidad económica, que viene derivada de costes más elevados en la atención y crianza de ese hijo, así como de situaciones laborales menos estables (mayor probabilidad de desempleo o de jornadas parciales). Y, otra vez, en este último aspecto se aprecia que las madres son las más afectadas.

Después están los apoyos formales o informales. Según citan desde Apanate, «de forma sistemática encontramos que aquellas madres y padres que no cuentan o que perciben que no tienen estas ayudas formales o informales acumulan una mayor probabilidad de presentar problemas de salud mental». Y, en definitiva, todos esos factores mencionados por la Asociación se relacionan entre sí y agravan la situación de esos progenitores.

Contra algunos de esos factores luchó Eugenia Paiz. La mujer hoy investigada comenzó a trabajar como periodista en 1998. Durante muchos años ejerció su labor en la prensa, así como en radio, además de efectuar colaboraciones en televisión.

Batallas diversas

A mediados de septiembre del 2020, en plena pandemia, presentó en el Palacio de Presidencia del Gobierno de Canarias 53.000 firmas tras una campaña impulsada por la madre de otro joven con discapacidad en la plataforma chance.org. ¿El motivo? Aseguraban que el confinamiento se había mantenido durante seis meses seguidos para las personas que estaban ingresadas en centros de discapacidad. Paiz llegó a decir que padecían un encierro.

En noviembre de ese año, la periodista palmera también denunció que el Gobierno canario sólo permitiera a padres y otros familiares ver a sus seres queridos apenas 45 minutos a la semana, lo que, a su juicio, suponía vulnerar sus derechos fundamentales.

Dos años antes, en el 2018 publicó un libro de poemas, Expiación, en el que mostró los momentos más ilusionantes y luminosos de su vida, pero también los más duros.

Y todavía es recordada su denuncia a un exdirector del centro Triana para personas con discapacidad, en Los Llanos de Aridane. Eugenia Paiz acusó a dicho hombre de dar un trato vejatorio y humillante a su hija y dos usuarios más.

De forma concreta, la periodista declaró ante un Juzgado de lo Penal que el mencionado hombre restregaba heces y orina en la cara de dichas personas, las bañaba con agua fría o los encerraba en cuartos de aislamiento. Y el exdirector del centro Triana fue condenado por tales prácticas.

Varios años después, en un caso con muchas preguntas por resolver, comprendida por muchos e incomprendida por otros, es Eugenia quien está en prisión investigada por el asesinato de Rebeca.