Adrián Cordero: «Nos hemos ‘muerto’ de calor porque los alisios se han parado»

¡Mucho calor!

Muchísimo... ¡Madre mía!

¿Estará algo cansado de que le pregunten cuándo va a acabar este ‘calufo’?

¿Cuándo se va?... El lunes, si todo va bien, a partir de mañana vamos a estar un poquito más frescos.

¿Nos puede explicar de una manera sencilla lo que está pasando?

Lo que ha sucedido es que hemos sufrido un episodio de calor brutal porque se nos han parado por completo los alisios. Esos vientos son los que habitualmente hacen que en Canarias tengamos temperaturas algo más llevaderas. Son unos reguladores que permiten llevar de «mejor manera» unos 40º grados en zonas de medianías de Tenerife y Gran Canarias. Los alisios se han parado y, por lo tanto, llevamos un par de días fastidiados [la entrevista se hace a mitad de tarde del pasado viernes]. Esta ausencia es lo que ha provocado un fenómeno histórico en el Archipiélago.

¡Benditos alisios!

Benditos, de verdad... No podemos olvidar que estamos a 400 kilómetros del desierto más grande del mundo, pero tenemos zonas en Anaga o el Parque Rural de Teno que no encajan geográficamente en el desierto en el que vivimos por el efecto de los alisios. En estos momentos nos hemos muerto de calor porque los alisios se han parado, pero que nadie dude de que si un día se paran por completo Canarias va a cambiar para siempre.

Gracias a dios parece que vuelven a soplar.

Sí [pausa]... Aunque es algo que, por fortuna, no pasa mucho. Cuando los alisios se detienen hay algo que nos recuerda lo cerca que estamos del desierto del Sáhara y el infierno que se pueden convertir las Islas si los perdemos para siempre.

¿Esa es una posibilidad real o quimérica?

Hay escenarios meteorológicos que indican que pueden perder fuerza en los próximos años... Esos vientos dependen mucho del punto en el que tenemos el anticiclón de las Azores, que justo está al norte de la posición de Canarias. Si se marcha más al norte, que es algo que apuntan algunos escenarios extremos, y nos quedamos en una zona más neutral o lejana las posibilidades de que se repitan episodios meteorológicos como los que se han vivido en las Islas los últimos días van a ser cada vez más altas. Las estadísticas avalan que cada vez son más frecuentes las entradas de aire sahariano. Eso no es una buena señal.

¿Pero aún bajo los efectos de ese tiempo africano, lo que parece menos habitual es la sensación de horno que estamos viviendo en Buenavista del Norte, La Laguna, Candelaria o Adeje?

Esa es una de las características de un episodio de calor que ha estado muy repartido y ha sido homogéneo. Estamos acostumbrados a que en situaciones como estas el calor pegue muy fuerte en Vilaflor o en zonas de medianía de Adeje, pero hoy [por el pasado viernes] ha hecho mucho más calor en Santa Cruz que en La Laguna, que es un punto geográfico que sufre más con las olas de calor. En ese sentido, la sensación de horno de la que me habla ha sido bastante más uniforme.

Se viene un otoño caliente, y no se lo digo por lo que apuntan las crónicas políticas, sino meteorológicamente hablando, ¿no?

Sí, sí [ja, ja, ja...], muy caliente. Las previsiones indican que el otoño va a ser algo más cálido de lo habitual. Esta es una cuestión que tiene que ver con nuestra realidad climática porque el periodo de referencia a día de hoy va desde 1980 hasta el año 2010. Lo que ha ocurrido en esos 30 años es lo que tomamos como señal para ver que la estación que está a punto de arrancar va a ser algo más caliente de lo habitual. Otro dato a tener en cuenta es que nos estamos acostumbrando a veranos cada vez más largos. Esto quiere decir que tendremos que esperar hasta mitad de octubre para decir que ya estamos en otoño, aunque oficialmente comience mañana. El verano canario es más largo que el peninsular, pero este dato ha ido en aumento en los últimos años.

Resumiendo, que estamos más cerca de seguir luciendo bermudas que abrir el armario para sacar una rebeca.

Totalmente... Las bermudas se van a quedar entre nosotros unas cuantas jornadas más. Eso no quiere decir que entre medio tengamos que ir al armario en busca de una rebeca por si entra un día algo más frío, pero el calor otoñal se dejará sentir un poco más.