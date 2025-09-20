Sabela y Adhara, pacientes de una enfermedad degenerativa que afecta 1 de cada 10.000 nacidos: "Tener atrofia muscular sale muy caro"

A los 16 meses, a Sabela Sánchez le diagnosticaron atrofia muscular y espinal, una enfermedad genética y degenerativa que cambiaría el rumbo de su vida al reconocerle un 99,9% de discapacidad. A Adhara, una niña venezola de apenas 1 año en su misma situación a la que le detectaron un tipo 1, una de las escalas más graves, el diagnóstico fue algo más temprano, a los seis meses.

La historia de Sabela, educadora social graduada el pasado curso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), da aliento y guía a la familia de Adhara, un ejemplo en contra de los testimonios médicos que aseguraban que en esas circunstancias «la niña no sobreviviría».

Sabela y Adhara, en la playa de Las Canteras / lp/dlp

Sin tratamiento hasta los 15 años

«Antes te decían que esto era lo que había y ya está». Sabela vivió un vacío farmacológico hasta 2019, cuando con 15 años empezó a tratarse en Barcelona con un medicamento que ha demostrado una evolución positiva para muchos pacientes. Ella misma explica que en la actualidad puede sostener su propio cuello, algo que era impensable antes de empezar la medicación.

Pero esta inyección a la que recurre cada cuatro meses representa solo una pequeña parte de la cura. El precio de una terapia completa, que implica tratamientos de fisioterapia, asientos posturales de yeso que deben cambiarse en niños cada cinco meses para prevenir luxaciones de cadera o roturas en la columna vertebral, bipedestadores para mantenerse en pie, ronda los 10.000 euros al año.

En el caso de Adhara, proviene de una familia de bajos recursos, lo que dificulta aún más el acceso a tratamientos y terapias cuyo coste es inasumible para su madre, que cría sola a la niña. Con el objetivo de amortiguar los costes, Sabela organiza una rifa en la que el precio del boleto es de tres euros y el premio se sorteará el 22 de diciembre.

Largo proceso

Para las personas que padecen esta enfermedad la lucha es constante, y cada cuatro meses recurre a ese pinchazo en la columna vertebral que frena la pérdida de su fuerza muscular. «A día de hoy no levanto los brazos; no camino y voy al logopeda porque me cuesta tragar la comida», expresa.

Con 22 años, Sabela ofrece un salvavidas de información para familias de Latinoamérica con hijos a los que se acaba de diagnosticar atrofia muscular. Contacta con ellos mediante redes sociales para brindarles una brújula sobre cómo actuar a tiempo con esta enfermedad rara, de la que apenas se tiene conocimiento y afecta a 1 de 10.000 nacidos.

Por el camino, ha visto cómo se perdían las vidas de otros bebés como Adhara «por negligencias médicas y políticas». «Les ayudo con información fundamentada en mi propia experiencia, pero contra un Gobierno que no financia los medicamentos es complicado actuar», denuncia.

Tratamiento de alto coste

Solo una dosis de inyección por la que viaja a Barcelona y que le cubre la Seguridad Social, cuesta 31.000 euros. «Es una enfermedad muy costosa para todo los que la tenemos», e incide en que en su caso ella es hija única, pero para una familia monoparental, extranjera y sin recursos, la precariedad se acentúa.

A edades tempranas, un simple resfriado puede suponer el fin de la vida de un niño que padece atrofia muscular y espinal, ya que al no ser capaz de expulsar la mucosidad por falta de fuerza en la musculatura, existe un gran riesgo de fallecimiento por asfixia.

Sabela y Adhara, en Mogán / lp/dlp

«Lo mío [su historia], ya está muy vista», bromea. Ahora quiere visibilizar el relato de Adhara, a la que ayuda con una rifa navideña para subvencionar aspectos de su tratamiento como venezolana residente en España. «Ella me llama tía; yo la llamo sobrina. Le ayudo en todo lo que pueda».

Convenio bilateral

El 23 de octubre de 2024, Fabiana, madre soltera de Adhara, se puso en contacto con Sabela para ponerle en conocimiento el caso de su hija. Es entonces cuando se inician los trámites para poder residir en España y 26 días después, Adhara aterriza en Madrid para recibir el fármaco a través de un convenio de prestación de asistencia sanitaria que permite de manera bilateral entre los dos países la afiliación al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Sabela explica que un diagnóstico temprano puede generar grandes cambios en el desarrollo de la enfermedad. «Progresa bastante bien, a pesar de que recibió el tratamiento a los ocho meses, cuando con el tipo 1 se recomienda tratarse a partir de los cinco. El otro día pudo mantenerse agarrada y de pie», alega sobre Adhara. De hecho, en una de sus primeras consultas de rehabilitación en España, una radiografía de cadera reveló una luxación en la pelvis, ya que la falta de fuerza en la musculatura no mantiene la posición del hueso.

Falta de información

«Si todavía hay desconocimiento de la enfermedad, imagínate cómo era cuando nací», refleja con desaprobación. Sabela tuvo que someterse a una intervención de escoliosis, un estado que le provoca convivir con fuertes dolores. Como regalo por su aprobado universitario pidió que Adhara y su madre visitas en Gran Canaria.

«La gente me pregunta por qué ellas no vienen aquí para buscar tratamiento, si los alquileres no están tan caros como en Madrid. Yo les respondo que aquí no hay tanto conocimiento, en el Hospital Universitario Materno-Infantil no están especializados», aclara. Ella misma encuentra una cura en ayudar a niños con atrofia muscular y recuerda cómo ella misma estuvo a punto de morir en dos ocasiones. La primera fue con dos años; la segunda con seis, y ella no está dispuesta «a ver a Adhara pasar por eso».