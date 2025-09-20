¿“Hijo del sol” o ‘María’ al revés? La verdad detrás del nombre Airam

En las salas de parto de Canarias se lleva escuchando desde hace pocas décadas un nombre con eco antiguo y vida presente: Airam.

Muchos lo toman por voz guanche y le atribuyen “hijo del sol”, pero su origen sigue abierto: ¿raíz amazige documentada, reconstrucción moderna a partir de crónicas o un híbrido popular del último siglo?

Un testimonio con dudas

La historia de este nombre es más compleja de lo que suena. Documentado por primera vez en un libro de pocas hojas hoy desaparecido, reaparece con fuerza en la segunda mitad del siglo XX, y quizá no por una única vía isleña.

No existe ninguna mención de Airam en las fuentes coloniales, crónicas de conquista o textos aborígenes de los siglos XV–XVI.

El antropónimo no aparece en documentos como la relación de Torriani ni en las crónicas de Viana y Clavijo ni en los protocolos notariales que recogen nombres aborígenes del Archipìélago.

La primera referencia historiográfica conocida de Airam surge en la investigación contemporánea de onomástica canaria.

En su estudio Antropónimos de Canarias (1956), Juan Álvarez Delgado ofrece la Lista VI de indígenas bautizados en Sevilla, datados entre los años finales del siglo XV y el principio del XVI. Allí aparece la entrada: “Airam” en unas partidas de bautismo.

Esta lista se extrajo de un libro obtenido en 1925 de manos de don José Palacios en Sevilla, que fue rescatado tras sufrir quemaduras cerca de la Fábrica de Tabacos y no se ha localizado el ejemplar desde entonces, lo que imposibilita su revisión.

Incoherencias

Esta revisión sería de gran ayuda, puesto que el propio autor advierte sobre la fragilidad del original. La fecha que marca el documento original es de 1426, una época que no cuadra con las incursiones que dieron lugar a la conquista de La Palma.

Álvarez Delgado podría cree que podría deberse a un error de lectura, ya que resulta improbable que un centenar de nativos de La Palma fuera bautizado en Sevilla en un solo año y tan temprano (tampoco hay referencias de capturas de tantos aborógenes en ese periodo), y asegura que la fecha más probable estaría entre 1446 y 1496.

Estas sombras en torno al manuscrito las admite el autor "por falta de garantías en el cotejo y en el canal de transmisión", y aumenta el misticismo alrededor de su origen, pues es la única referencia real que hay sobre el nombre Airam. Es a partir de entonces cuando empieza a popularizarse.

Hay que señalar que según el Diccionario de Toponimia de Canarias: Los Guanchismos, que recoge y analiza los antropónimos aborígenes documentados en fuentes históricas, Airam es el único de los nombres aborígenes canarios listados que termina en -m.

“María” al revés

Paralelamente, fuera de Canarias circula otra explicación para Airam: la inversión de “María”.

No existe ningún diccionario onomástico serio ni obra de referencia académica que así lo recoja. Es una teoría puramente popular que aparece en blogs y foros de nombres, pero no figura en repertorios especializados.

Este fenómeno de poligénesis sugiere que dos linajes independientes pudieron confluir en el mismo nombre: uno, prehispánico y bautismal; otro, fruto de la creatividad, quien sabe de qué época.

Significado no probado

En los entornos no académicos suelen encontrarse varias etimologías “emotivas” para Airam. Entre las más frecuentes:

Príncipe.- Se presenta como título honorífico sin base documental, simplemente por su uso en historias escolares. Hijo del sol o luz del amanecer.- Una explicación poética que asocia el primer elemento ai- con “aire” o “astro”, sin vínculo filológico con la lengua bereber o amazigh. Libertad.- Atribuido por analogía con términos semíticos (aram) o interpretaciones populares en blogs de onomástica.

Ninguna de ellas está acreditada.

Renacimiento del nombre

Tras siglos en silencio, Airam renació en las décadas finales del XX como emblema de identidad canaria. La Academia Canaria de la Lengua da por bueno el texto de Álvarez Delgado, pero subraya que no hay etimología segura ni crónica histórica que narre su vida en las Islas.

Como nombre para niños recién nacidos se popularizó a partir de los años 80 del pasado siglo, dentro del auge general de nombres de raíz indígena en Canarias que documentan estudios onomásticos sobre los dos últimos decenios.

Un indicio de su modernidad es la edad de quienes lo llevan en España. El INE da una media en 21,4 años, lo que apunta a un uso masivo relativamente reciente, a partir de los 90 y principios de los 2000.

Hoy en día lo llevan 2.190 personas con la incertidumbre alrededor de un nombre que no apaga su autenticidad: más bien, añade una capa de misterio a un nombre que rebasa las fronteras del Archipiélago.