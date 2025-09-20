La Escuela Fernando Estévez, referente en formación artística

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez comienza un nuevo curso académico con la ilusión y la energía de siempre, consolidándose como un referente en la educación artística de la isla. Su propuesta formativa abarca todos los niveles académicos en enseñanzas artísticas, combinando profesionalidad, integración tecnológica y un fuerte compromiso con la sostenibilidad en la creación artística.

La escuela se distingue por ofrecer una formación completa y especializada en artes plásticas y diseño, única en Tenerife, que permite a los estudiantes desarrollar su creatividad y destrezas profesionales. En el Bachillerato de Artes, el alumnado se introduce en disciplinas como Artes Plásticas, Imagen y Diseño, cimentando los conocimientos y habilidades que luego podrán profundizar en estudios superiores.

En los Ciclos Formativos de Grado Medio, la escuela pone a disposición del alumnado unos estudios técnicos y prácticos adaptados a distintos intereses creativos. Entre ellos destacan Asistencia al Producto Gráfico Interactivo, Grabado Calcográfico o Revestimiento Mural, opciones pensadas para quienes buscan una formación inicial sólida y orientada al desarrollo profesional.

Los Ciclos Formativos de Grado Superior amplían la oferta con especialidades como Animación, Cerámica Artística, Escultura Aplicada al Espectáculo, Fotografía, Gráfica Publicitaria, Ilustración, Proyectos y Dirección de Obras de Decoración, Técnicas Escultóricas y Estilismo de Indumentaria. Estas titulaciones permiten a los estudiantes adquirir competencias superiores que combinan creatividad, dominio técnico y pensamiento crítico, preparando a los futuros profesionales para un mercado laboral dinámico y exigente.

En el nivel más avanzado, la Escuela Fernando Estévez ofrece Grados en Diseño de las Enseñanzas Artísticas Superiores, con titulaciones en Diseño Gráfico, Diseño de Moda y Diseño de Interiores. Estas enseñanzas no solo responden a las necesidades actuales del sector del diseño, sino que también impulsan la innovación y la exploración de nuevos lenguajes creativos, fomentando proyectos que rompen barreras y amplían las fronteras de la disciplina.

Además, el centro pone a disposición de su alumnado el programa Erasmus+, una oportunidad única que permite realizar tanto estudios académicos como prácticas profesionales en instituciones internacionales. Esta experiencia internacional combina formación y desarrollo profesional, y ofrece a los estudiantes la posibilidad de conocer nuevas culturas, ampliar su red de contactos y aplicar en entornos reales los conocimientos adquiridos en el aula, enriqueciendo su perfil creativo y profesional de manera integral.

El enfoque pedagógico de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez apuesta por la interdisciplinariedad y la colaboración, fomentando un aprendizaje participativo donde estudiantes y docentes intercambian conocimientos y experiencias de manera constante. Esta interacción entre los distintos niveles educativos genera un entorno único, que permite a los alumnos explorar múltiples disciplinas, enriquecerse con la diversidad de perspectivas y desarrollar sus habilidades creativas y técnicas. Además, la implicación en proyectos colaborativos refuerza tanto la práctica profesional como la comprensión cultural, preparando a los estudiantes para enfrentarse a los retos de un mundo artístico cada vez más global e interconectado.

El inicio de este curso renueva la apuesta del centro por la formación de artistas y diseñadores capaces de innovar, adaptarse y transformar el mundo a través de la creatividad.