Canarias registra las temperaturas más altas de todo el país: gran sofoco por el calor de madrugada y de día

El fuerte calor y la calima han activado los avisos (nivel amarillo) en las dos provincias canarias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las altas temperaturas han dejado en el Archipiélago los registros más elevados de todo el país, tanto durante la madrugada, como en lo que llevamos de día (con datos de la Aemet hasta las 11.30 horas). En concreto, en la isla de Gran Canaria es donde los termómetros han alcanzado su nivel más alto en todo el territorio nacional.

En Puerto Mogán, en el oeste de la isla, se registraron 34 grados apenas pasada la medianoche del viernes al sábado (00.50 horas). En La Aldea de San Nicolás la Aemet anotó 37,1 grados a las once de la mañana de este sábado y 38,6 grados tres horas después (en ese momento la más alta de España).

Por otro lado, el calor ha dejado esta mañana 35,8 grados en Pájara (Fuerteventura) a las 11.00 horas y 35.5 grados en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote (11.30 horas) y 35,4 en el Aeropuerto de Gran Canaria.

En la provincia occidental, Güimar (Tenerife) destaca, hasta las 14.30 horas, como el punto con más calor a las 12.30 horas.

Datos de temperaturas en España hasta las 11.30 horas del sábado / Aemet

El pronóstico de la Aemet para este fin de semana contempla una bajada de temperaturas, pero todavía con valores por encima de los 30 grados.

Pronóstico de la Aemet para el sábado en Canarias

La Aemet ha pronosticado intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales en la provincia occidental durante la madrugada. Calima, que irá remitiendo al final del día en las islas orientales.

Temperaturas en general en ligero descenso, más acusado el de las máximas en la provincia oriental. Se superaran los 34º C en amplias zonas del archipiélago, especialmente en zonas bajas, sin descartar que localmente puedan alcanzarse los 37 ºC, especialmente en vertientes oeste, sur y este de Gran Canaria y Tenerife. Viento moderado de componente norte ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, amainando en las islas más occidentales a partir del mediodía.

Pronóstico de la Aemet para el domingo en Canarias

Para el domingo, la Aemet prevé predominio de cielos poco nubosos. Por la tarde tenderá a nuboso al norte de las islas de mayor relieve.

En lo que respecta a la calima, irá remitiendo a lo largo del día, y será más significativa en la provincia occidental. Temperaturas en descenso generalizado, siendo localmente notable en especial en las islas centrales y las más orientales.

Viento flojo a moderado de componente norte, que girará a moderado del nordeste a partir de la tarde, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste al final. En las cumbres el viento soplará moderado del noroeste, que disminuirá a flojo a últimas horas.