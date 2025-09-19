El TSJC avala la eutanasia de Noelia pero admite que el padre puede seguir recurriendo

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado la eutanasia de Noelia, la joven la mujer de 24 años con paraplejia que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 12 de Barcelona autorizó a recibir la eutanasia en marzo pasado. Sin embargo, lo hacen tras revocar esta sentencia judicial al considerar que el padre de la paciente está legitimado para presentar recursos contra la decisión de que su hija reciba esta muerte asistida.

En su resolución, los magistrados consideran que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 12 de Barcelona debería haber tenido en cuenta que el padre de Noelia está capacitado para presentar recursos de oposición a la eutanasia. Sin embargo, tras examinar el expediente dan la razón a la paciente para recibir la muerte asistida, tal y como lleva pidiendo desde abril de 2024.

La decisión del TSJC abre la puerta a que el padre pueda presentar más recursos judiciales para impedir la eutanasia de su hija, que estaba prevista inicialmente para agosto de 2024. La batalla judicial provoca una demora de 14 meses, por el momento, para cumplir su voluntad.

En marzo pasado, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 12 de Barcelona autorizó la eutanasia de Noelia, de 24 años, tras rechazar el recurso presentado por su padre justo cuando estaba programada la muerte asistida de la paciente. El padre, representado por Abogados Cristianos, recurrió la decisión judicial ante el TSJC para pedir que se revocara.

Ahora el TSJC le ha dado la razón conforme no se tuvo en cuenta su legitimidad para oponerse a la eutanasia, como así consta en la revocación de la sentencia, pero el mismo tribunal avala la muerte asistida de Noelia tras constatar que su voluntad de morir dignamente es firme y sigue lo establecido por la legislación.

En julio de 2024, los 19 miembros del pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya dieron por unanimidad luz verde a la eutanasia de Noelia pero el padre de la paciente, representado por Abogados Cristianos, recurrió ante el juzgado, argumentando en ese momento que su hija podría haberse arrepentido de su decisión.

La muerte asistida de la mujer estaba programada para inicios de agosto de 2024, pero la demanda del padre ya la paralizó hasta la resolución final. En la vista oral celebrada a inicios de año, Noelia reiteró que quiere la eutanasia, ya que padece un sufrimiento físico y psíquico constante y sin pronóstico de mejora o cura.

Por el momento, la eutanasia de Noelia lleva 14 meses paralizada. La mujer está sedada recibiendo tratamiento en un centro hospitalario por los fuertes dolores "irreversibles" en la columna vertebral que sufre a consecuencia de las patologías que padece tras un intento de suicidio en 2022.

Varias entidades a favor de una muerte digna, como Dret a Morir Dignament (DMD) Catalunya consideran que su situación es "cruel". "Paradójicamente, en este caso la intervención de la Justicia está suponiendo una injusticia para Noelia", remarca esta organización que añade que "lo que sí se puede evitar es la demora de los tribunales para resolver estos recursos que afectan a personas que desean acabar con un sufrimiento insoportable".