Siete centros educativos en Tenerife dan clases en línea y otros siete adelantan su salida por el calor

Las altas temperaturas a las que se enfrenta Tenerife han obligado a tomar medidas desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Ante la situación de calor y sofoco que se vive en varios centros educativos de la Isla, se ha tomado la decisión de pasar a la modalidad online en siete centros de Santa Cruz, mientras que otros siete adelantarán su salida.

Los alumnos del IES Andrés Bello, El Chapatal, Benito Pérez Armas, Teobaldo Power, Las Veredillas, el centro de Formación Profesional César Manrique y la Escuela de Arte Fernando Estévez recibirán las clases a distancia. Esto viene recogido en el Protocolo de Actuación en el ámbito educativo que se encuentra en vigor desde el pasado curso.

Imagen de archivo de las instalaciones del IES El Chapatal. / El Día

Por su parte, el IES Alcalde Bernabé, IES María Rosa Alonso, CEIP Salamanca, CEIP Verodes, CEIP Julio Castilo, CEIP Juan Bethencourt Afonso y CIFP Virgen de Candelaria han sido autorizados por la Consejería de Educación para adelantar la salida de sus calses a las 12:00 de la mañana. Las previsiones apuntan a que las temperaturas irán en aumento a partir del mediodía, por lo que se toma esta decisión para evitar vivir episodios extremos de calor en las aulas.