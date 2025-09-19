¡Qué loco! Lo que encontró en una tienda de Maldivas dejó a un canario sin palabras

Hay objetos y sabores capaces de tender puentes invisibles entre lugares lejanos. Eso mismo le ocurrió a un creador de contenido canario durante un viaje a las Maldivas, donde un detalle aparentemente mínimo acabó por convertirse en un recordatorio poderoso de su identidad isleña.

Mientras paseaba por una tienda local, el videógrafo y director creativo conocido en TikTok como @0bmartins se encontró con algo que jamás imaginó en aquel escenario exótico: ambrosías Tirma, uno de los dulces más representativos de Canarias. Entre estanterías llenas de productos desconocidos, ese envoltorio familiar brilló como un pedazo de hogar.

0,50 céntimos

La sorpresa quedó registrada en un vídeo que se volvió viral. Con humor y espontaneidad, el joven resumió la experiencia en una frase que conectó con miles de isleños: “0,50 por volver a Canarias par de segundos”. Para muchos canarios, las ambrosías no son solo un dulce, son parte de excursiones escolares, meriendas familiares y recuerdos de infancia.

Encontrarlas en un lugar tan remoto era, más que una coincidencia, un golpe de nostalgia.

El vídeo provocó una avalancha de comentarios en redes sociales. Usuarios compartieron anécdotas similares en diferentes países y destacaron cómo los productos Tirma se han convertido en embajadores involuntarios de la cultura canaria. La propia marca respondió con orgullo: “¡Desde hace muchos años! Conquistando el mundo desde Escaleritas”.

Símbolo cultural

Lo que para otros puede ser solo una chocolatina, para los isleños es un símbolo cultural. Su envoltorio, omnipresente en quioscos, colegios o estaciones de guagua, forma parte del paisaje cotidiano de Canarias. Verlo a miles de kilómetros refuerza la idea de que la identidad viaja y se hace visible en los rincones más insospechados.

El episodio muestra también cómo las redes sociales transforman lo local en universal. Un gesto sencillo como comprar una ambrosía en una tienda de las Maldivas se convierte en relato compartido y espejo de pertenencia. Para el creador, aquel hallazgo no fue un simple capricho gastronómico: fue un billete de ida y vuelta emocional que lo devolvió, aunque solo por unos segundos, al corazón de su tierra.