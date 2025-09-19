Lleva a su hijo con un antebrazo roto al hospital en un coche particular en Tenerife

Las solicitudes de recursos de emergencia son momentos de gran estrés en muchas ocasiones para quienes llaman a la sala del 1-1-2. Si quien requiere la intervención de esos equipos es un familiar directo del alertante el nerviosismo aumenta todavía más.

Un ciudadano de Candelaria presentó una denuncia contra personal del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) de la Comunidad Autónoma después de que su hijo sufriera una lesión de gravedad y en el mencionado servicio le dijeran tanto a él como a un agente de la Policía Local que no tenían ambulancias disponibles para trasladar al menor hasta un centro hospitalario.

Esa reiterada respuesta originó que el mencionado hombre presentara una denuncia por un supuesto delito de omisión del deber de socorro.

A raíz de la consulta hecha por EL DÍA para conocer la versión de la sala del 1-1-2, desde el Servicio de Urgencias Canario (SUC) afirman que no tenían recursos disponibles en ese momento y no corría riesgo la vida del menor.

Cómo ocurrió el suceso

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto poco antes de las ocho de la tarde. Un niño de 11 años jugaba al fútbol con otros chicos de la zona en la cancha municipal de Alsaca, en la Avenida Marítima de Las Caletillas.

En un lance del partido, el menor se lanzó al suelo para llegar al balón. Pero, debido al impulso con el que iba, derribó a otro niño, que le cayó encima y le provocó una doble fractura en el brazo derecho.

A partir de ese momento, empezó un auténtico calvario para la víctima. Personas que se hallaban en el lugar avisaron a su padre, que vive a escasa distancia de la instalación deportiva y acudió con rapidez al lugar.

El progenitor se concentró en atender y cuidar al pequeño, que estaba gritando de dolor. Según cuenta el denunciante, "cuando llama mi amigo al 1-1-2 solicitando una ambulancia urgente en el lugar, ya que yo me encontraba sujetando el brazo a mi hijo, le responden que no van a enviar ambulancia, que no había posibilidad, que debían llevarlo en un coche particular o pedir un taxi".

Gritos de dolor

El menor seguía gritando y pidiendo ayuda. Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso EL DÍA, media hora después de empezar a esperar por un vehículo del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en la cancha de Alsaca, el padre realiza una llamada a la Policía Local de Candelaria para explicarle lo que había pasado.

Un agente municipal respondió al padre que él haría las gestiones para activar a la ambulancia, ya que personal sanitario debía inmovilizar el brazo al afectado para que las lesiones no se agravaran.

Sin embargo, dicho recurso público no llegó. Y fueron minutos muy angustiosos para el herido, su padre y algunos testigos. En un momento dado, el padre y un amigo decidieron trasladar a la víctima en el coche de este último.

El progenitor se subió en la parte trasera del vehículo y le sujetaba al niño el brazo por la muñeca y el codo. Según el padre, el antebrazo derecho de su hijo se le desplazaba de un lado a otro. Y el dolor aumentaba de forma considerable si había algún bache o alguna curva.

Desmayos

Según relata el ciudadano en su denuncia, el menor se desmayó dos veces durante el trayecto, debido al intenso dolor que sufría.

Mientras tanto, el amigo circulaba a toda la velocidad con la luz intermitente de los accidentes en el techo y tocando la pita cuando era necesario para que le dejaran paso los coches que iban delante. Según el denunciante, fue como volver a una emergencia de hace 40 años.

Al final, llegaron como pudieron al área de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

En las inspecciones realizadas por el personal sanitario se confirmó que el pequeño tenía fracturados los dos huesos del antebrazo.

El padre de la víctima asegura que presentó "la denuncia por lo sucedido, ya que no me parece lógico que se realice una llamada telefónica al 1-1-2 para solicitar una ambulancia, al sufrir un menor unas lesiones graves, con un brazo colgando y roto, donde puede haber daños más graves si no es atendido por un especialista, y que se deniegue la asistencia, teniendo a última hora que introducirlo en la parte trasera de un coche".

Una vez que fue atendido en Urgencias del citado centro hospitalario, al menor le dieron ocho días para ser intervenido para ponerle una placa. Sin embargo, a raíz de la decisión adoptada por el jefe de departamento de Traumatología, ese plazo se redujo a seis días.

No obstante, debido a que el afectado está en pleno proceso de crecimiento, se prevé que, dentro de un año y medio, haya que intervenirlo de nuevo para renovar la placa de sujeción del radio y el cúbito.

La entidad responsable de las ambulancias, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), indicó que "podemos confirmar que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (1-1-2) recibió varias llamadas alertando de un accidente sufrido por un menor".

La postura del 1-1-2

Explican que, "tras la valoración inicial realizada por el coordinador sanitario del SUC, se determinó que se trataba de una lesión traumatológica (una posible fractura en un brazo) sin compromiso vital ni riesgo inminente para la vida del paciente".

Apuntan que "en esos momentos las ambulancias más cercanas se encontraban ocupadas en otros servicios urgentes, por lo que no era posible su desplazamiento inmediato al lugar".

Desde el SUC recuerdan que "la labor de la coordinación sanitaria consiste en gestionar de manera coherente los recursos disponibles, que son limitados, y asignarlos en función de prioridades asistenciales, destinando los medios de emergencia a los casos que presentan riesgo vital".

"En este caso, al no ser una situación de gravedad vital y con el fin de evitar retrasos en la atención hospitalaria, se indicó a la familia que el menor podía ser trasladado de forma segura por sus propios medios hasta el hospital de referencia", reconocen.

"Desde el SUC queremos subrayar que en todo momento se actuó conforme a las funciones de coordinación y priorización de recursos asistenciales, con el único objetivo de garantizar la atención más rápida y adecuada posible dentro de las circunstancias", añaden.