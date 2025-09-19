Javier Gestido, patrón del 'Tafra 3', fue "escupido" del barco cuando se hundió de forma acelerada

Javier Gestido se despidió ayer de Nuadibú, el puerto de Mauritania al que llegó con los otros 20 supervivientes del Tafra 3, el arrastrero con capital vigués (a través de la armadora Baipesca) que capitaneaba cuando fue arrollado por el buque factoría Right Whale. Hoy llegará a Vigo después de estos duros días en la ciudad del norte del país africano, donde se mostró muy agradecido por el trato recibido y donde no quiso ver las fotos o vídeos del accidente. Está "muy consternado" por los cinco marineros desaparecidos.

Gestido se encontraba en el puente del Tafra 3 con José Manuel Diz, patrón de costa, cuando el buque de 104 metros de eslora con bandera de Gambia (y capital que se reparte entre una mercantil de Emiratos Árabes y una ciudadana de nacionalidad lituana) los abordó. En el vídeo grabado desde el Right Whale, adelantado por este medio en su edición digital, se puede comprobar cómo impacta contra el arrastrero de 35 metros de eslora en su lado de estribor, arrastrándolo durante aproximadamente un minuto y dejándolo con un boquete enorme y mortal.

El «Right Whale», ayer por la mañana en Nuadibú / Cedida

Tras aquello el barco se hundió "en cinco minutos", como dijo en el aeropuerto de Peinador José Manuel Diz, que tras el impacto quedó conmocionado por un golpe en la cabeza. La pericia del patrón, Javier Gestido, fue clave para voltear una de las balsas salvavidas y ayudar a colocar el chaleco al patrón de costa de Bueu.

Aunque se encuentra "bien", Gestido todavía tiene "un susto muy grande" por lo sucedido y está "muy consternado" y "afectado" por los cinco marineros mauritanos que están desaparecidos. Eso sí, se mostró "muy agradecido" a todos aquellos que los ayudaron, desde el personal del Galloufa hasta la propia armadora, el Consulado o las autoridades mauritanas.

A quiénes los recibieron a su llegada a Nuadibú a bordo del Tafra 2 con el resto de los supervivientes, Gestido les contó lo que había sucedido y que tras el impacto ordenó a todos que se colocaran el chaleco salvavidas. De hecho, era el único que estaba dentro del barco cuando comenzó a hundirse de forma acelerada y fue "escupido" al agua.

Apoyo en Nuadibú

Según explica Yuca Otero, que presta un servicio indispensable para los marineros gallegos en la zona desde su restaurante local Galloufa, Gestido todavía no ha querido ver el vídeo del accidente ni las fotografías que se tomaron cuando el barco comenzó a hundirse y acabó desapareciendo.

Otero acompañó a Diz y Gestido estos días e incluso les prestó el teléfono para poder llamar a sus familiares el día que llegaron a Nuadibú. Ayer se tomó la fotografía que encabeza esta información en la despedida del patrón del Tafra 3.

Javier Gestido salió ayer desde la capital de Mauritania, Nuakchot, donde tenía previsto reunirse con el embajador español en el país africano, Pablo Barbará. De allí voló hasta las Canarias y esta mañana aterrizará en Peinador en el mismo vuelo en el que lo hizo el patrón de costa el miércoles.