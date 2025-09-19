¿Cómo funciona el protocolo de actuación por altas temperaturas en Canarias y las clases online?

Un total de siete centros educativos de Santa Cruz de Tenerife han suspendido este viernes las clases presenciales debido a la ola de calor que afecta a Canarias. La medida, de carácter preventivo, busca garantizar la seguridad de la comunidad educativa en una jornada marcada por temperaturas extremas.

Según confirmó la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, los centros que han solicitado el cambio a modalidad telemática son los IES Andrés Bello, El Chapatal, Benito Pérez Armas y Las Veredillas, así como el EASD Fernando Estévez, el IES Teobaldo Power y el CIFP César Manrique.

La decisión forma parte de las medidas contempladas en el protocolo de Actuación ante altas temperaturas, en vigor desde el curso 2024/2025, que permite suspender la presencialidad en situaciones de riesgo alto. Esta decisión no se toma de manera generalizada para toda la Isla, sino que depende de la evaluación específica de cada centro dentro del marco del protocolo de altas temperaturas y de las peticiones de los mismos ante la situación que se vive en sus aulas.

¿Qué dice el protocolo de altas temperaturas?

El protocolo se concibió como una guía para que los centros educativos puedan responder de manera organizada y segura a episodios de calor extremo, que en Canarias pueden llegar a niveles peligrosos para la salud de estudiantes y docentes.

Entre sus recomendaciones, incluye:

Evaluación constante de la temperatura: cada centro debe medir regularmente la temperatura interior y exterior, y registrar cualquier alerta meteorológica emitida por la Dirección General de Emergencias.

cada centro debe medir regularmente la temperatura interior y exterior, y registrar cualquier alerta meteorológica emitida por la Dirección General de Emergencias. Modificación de la rutina escolar: ajustar horarios de actividades al aire libre, reducir la intensidad de las clases físicas y aumentar los descansos para evitar golpes de calor.

ajustar horarios de actividades al aire libre, reducir la intensidad de las clases físicas y aumentar los descansos para evitar golpes de calor. Coordinación con autoridades locales: los centros deben comunicarse con servicios sanitarios, emergencias y ayuntamientos para recibir orientación y apoyo, especialmente en casos de alerta máxima.

los centros deben comunicarse con servicios sanitarios, emergencias y ayuntamientos para recibir orientación y apoyo, especialmente en casos de alerta máxima. Medidas de salud preventiva: asegurar acceso a agua potable, ventilación adecuada en aulas y control de espacios cerrados con aire acondicionado o ventiladores.

El protocolo, además, contempla la flexibilidad según cada isla y municipio, dado que la geografía y la exposición al sol varían mucho dentro del archipiélago, permitiendo adaptar las medidas a cada centro concreto.

¿Qué niveles de riesgo contempla?

El protocolo clasifica el riesgo por niveles, lo que facilita decisiones rápidas y uniformes:

Nivel 0 (sin riesgo): las actividades escolares se desarrollan con normalidad, sin necesidad de cambios en horarios o rutinas.

las actividades escolares se desarrollan con normalidad, sin necesidad de cambios en horarios o rutinas. Nivel 1 (riesgo bajo): se aplican medidas preventivas, como evitar actividades físicas intensas en horas de máximo calor , fomentar la hidratación constante y revisar la ventilación de aulas y espacios comunes.

se aplican medidas preventivas, como , fomentar la hidratación constante y revisar la ventilación de aulas y espacios comunes. Nivel 2 (riesgo medio): se permite la salida anticipada del alumnado si se considera necesario, se reorganizan las clases en espacios más frescos y se restringen actividades físicas prolongadas o al aire libre. Este nivel también incluye alertas a familias y docentes sobre los riesgos y consejos de prevención.

se permite la si se considera necesario, se reorganizan las clases en espacios más frescos y se restringen actividades físicas prolongadas o al aire libre. Este nivel también incluye sobre los riesgos y consejos de prevención. Nivel 3 (riesgo alto o rojo): se aplica la suspensión de las clases presenciales y la transición inmediata a enseñanza online, siempre que haya una alerta oficial por altas temperaturas. En este nivel, los centros deben activar su plan de contingencia digital y asegurarse de que todos los alumnos puedan seguir la educación a distancia sin interrupciones.

Cada nivel superior puede incluir las medidas del nivel inferior, aumentando la protección progresivamente.

¿Cómo se organiza la enseñanza online?

Para garantizar la continuidad educativa, los centros deben tener un plan de contingencia digital ya previsto y ensayado, que incluye:

Preparación de recursos digitales: las plataformas de enseñanza online, material didáctico y ejercicios deben estar listos para usarse de forma inmediata.

las plataformas de enseñanza online, material didáctico y ejercicios deben estar listos para usarse de forma inmediata. Comunicación fluida con familias y alumnado: notificaciones por correo electrónico, apps escolares y mensajes para informar de los cambios en tiempo real.

notificaciones por correo electrónico, apps escolares y mensajes para informar de los cambios en tiempo real. Reorganización de horarios y evaluaciones: adaptar las clases, exámenes y tareas para que se puedan desarrollar de manera virtual sin comprometer la calidad educativa.

adaptar las clases, exámenes y tareas para que se puedan desarrollar de manera virtual sin comprometer la calidad educativa. Seguimiento del alumnado: docentes y coordinadores deben garantizar que todos los estudiantes participan y reciben apoyo, incluyendo atención individual si hay dificultades técnicas o de conectividad.

El objetivo es que los alumnos no pierdan contenido ni actividades importantes, mientras se protege su salud evitando la exposición a temperaturas peligrosas.